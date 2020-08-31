Galatasaray'a talih kuşu kondu. Sarı- Kırmızılı yönetim transfer çalışmalarını sürdürürken Marcao'ya İngiliz kulüplerinden Newcastle'nin talip olduğu ortaya çıktı. Premier Lig'deki statüye göre hiç milli takım forması giymeyen oyuncu İngiltere'de her hangi bir takımda futbol oynayamıyor. Ancak bu kuralı bozan önemli bir istisna bulunuyor.

Bir İngiliz kulübü hiç milli olmamış bir oyuncuya 16.9 milyon Euro ödüyebiliyorsa bu takdirde milli olma şartı aranmıyor. Galatasaray Yönetimi'nin Marcao'yu bu sezon takımda tutma isteği olmasına rağmen eğer 16.9 milyon Euro'luk bir teklif felirse, bu takdirde Brezilyalı futbolcunun satılmasına yeşil ışık yakılacağı öğrenildi. Newcastle'lı yetkililerin Marcao'yu takımda görmeyi çok istemesi nedeniyle bu parayı ödeyebilecekleri ihtimali yüksek olarak gösteriliyor. Sambacı'nın durumunun bu hafta içinde netlik kazanmasına kesin gözüyle bakılıyor.