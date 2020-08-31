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    • Spor
    • 31.08.2020 Gazete
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    ’in gözdesi Petter Hauge

    transfer çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Sarı- Kırmızılı yönetim gözünü bu kez Norveç’in takımında oynayan ’ye çevirdi. Hem sağ hem de sol kanatta oynayabilen 20 yaşındaki oyuncu bu sezon 10 gol, 7 asistlik bir performans sergiledi.

    Terim’in gözdesi Petter Hauge

    transfer çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Sarı- Kırmızılı yönetim gözünü bu kez Norveç'in takımında oynayan 'ye çevirdi. Hem sağ hem de sol kanatta oynayabilen 20 yaşındaki oyuncu bu sezon 10 gol, 7 asistlik bir performans sergiledi.

    2. SEZON SATIN ALMA OPSİYONU
    Sarı Kırmızılı yönetimin Bodo Glimt'e ilk sezon kiralama, ikinci sezon için de satın alma opsiyonlu bir teklifte bulunduğu öne sürüldü. Norveç Kulübü ile pazarlıkların sürdüğü belirlendi.

    FATİH TERİM ONU ÇOK İSTİYOR
    Teknik Direktör 'in de Norveçli futbolcuyu takımda görmeyi çok istediği gelen bilgiler arasında. Oyuncunun her iki kanatta da oynamasının tercih nedeni olduğu öne sürüldü.

    BU HAFTA İÇİNDE NETLEŞECEK
    Galatasaray ile Bodo Glimt arasında yapılan pazarlıkların bu hafta içinde tamamlanması bekleniyor. 20 yaşındaki oyuncunun da takımda oynamayı çok istediği ortaya çıktı.

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