



F.BAHÇE'DEN CEVAP BEKLENİYOR

Daha önce de Kayserispor'dan Ben Rienstra'yı transfer eden Hollanda ekibinin Zajc için yaptığı transfer teklifinin ardından Fenerbahçe yönetiminden cevap beklediği ifade edildi.



BİR SONRAKİ SATIŞTAN DA PAY VAR!

Zajc için Fenerbahçe'ye yapılan teklifin ne olduğu açıklanmadı. Ancak Hollanda ekibinin Fenerbahçe'ye bir sonraki satıştan da pay vermeyi teklif ettiği gelen haberler arasında.