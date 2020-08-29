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    • Spor
    • 29.08.2020 Gazete
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    'ye Miha Zajc piyangosu! resmen istedi...

    ’nin belirlediği harcama limitini artırmak için bazı futbolcularını satıp ek bütçe yaratmayı hedefleyen ’nin başına adeta talih kuşu kondu. Ünlü yapımcı ve televizyoncu 'nın sahibi olduğu ekibi Zajc'a talip oldu. Sloven oyuncunun satışı an meselesi...



    Ünlü yapımcı ve televizyoncu Acun Ilıca'nın sahibi olduğu Hollanda ekibi Fortuna Sittard Fenerbahçe'nin kendisine uygun şartlarda kulüp bulmaya çalıştığı Sloven orta saha oyuncusu Miha Zajc'a resmen talip oldu. Hollanda 1. Futbol Ligi olan Eredivisie'de mücadele eden Sittard bir süre önce Acun Ilıcalı tarafınndan satın alınmıştı.



    F.BAHÇE'DEN CEVAP BEKLENİYOR
    Daha önce de Kayserispor'dan Ben Rienstra'yı transfer eden Hollanda ekibinin Zajc için yaptığı transfer teklifinin ardından Fenerbahçe yönetiminden cevap beklediği ifade edildi.

    BİR SONRAKİ SATIŞTAN DA PAY VAR!
    Zajc için Fenerbahçe'ye yapılan teklifin ne olduğu açıklanmadı. Ancak Hollanda ekibinin Fenerbahçe'ye bir sonraki satıştan da pay vermeyi teklif ettiği gelen haberler arasında.



    GEÇEN SEZON 2 GOLE İMZA ATTI
    F.Bahçe'de beklentilerin çok altında kalan Zajc geçtiğimiz sezon 17 maçta forma giydi. Sloven orta saha oyuncusu bu maçlarda 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

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