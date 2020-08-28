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    • 28.08.2020 19:37
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    Son dakika: , transferini duyurdu

    Son dakika haberi... , 1. Lig ekibi Altınordu'da forma giyen 'i renklerine bağladığını resmen açıkladı. Yapılan açıklamada, "Beşiktaşımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Hüseyin Atakan Üner'e 'Beşiktaş ailesine hoş geldin.' der, başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

    Beşiktaş bir tansferi daha bitirdi!

    Kulübü, 1. Lig temsilcisi Altınordu'dan genç kanat oyuncusu 'i transfer etti.

    Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada, "Kulübümüz, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında, futbolcu Hüseyin Atakan Üner ile sözleşme imzalamıştır. Beşiktaşımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Hüseyin Atakan Üner'e 'Beşiktaş ailesine hoş geldin.' der, başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

    Denizlispor altyapısından yetişen 21 yaşındaki futbolcu, 2018'de Altınordu'ya transfer oldu. Atakan, TFF 1. Lig'de 71 müsabakada 8 gol attı.

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    Haberler Spor Son dakika: Beşiktaş, Hüseyin Atakan Üner transferini duyurdu
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