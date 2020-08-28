FENERBAHÇE YOUTUBE KATIL ÜCRETİ NE KADAR?

Fenerbahçe Youtube KATIL uygulamasında taraftarları çok özel anlar ve sürprizler bekliyor. Üç çeşit üyelik paketi sunulan uygulamada taraftarlar "Beyaz" paket için 5 lira, "Sarı" paket için 15 lira ve "Lacivert" paket üyeliği içinse 25 lira ödeme yapacaklar.

Taraftarlar için sunulan paketlerde bağlılık rozetleri, özel emojiler, günlük antrenmanlar, maç günü yayınları, eğlenceli içerikler, altyapı maçları, maç özetleri ve kamera arkası görüntülere erişim imkanı olacak.

FENERBAHÇE YOUTUBE KATIL YAYINLARINDA NELER VAR?

1. Bağlılık Rozetleri

2. Özel Emojiler

3. Günlük Antrenmanlar

4. Maç Günü Yayınlar

5. Eğlenceli İçerikler

6. Altyapı Maçları

7. Maç Özetleri