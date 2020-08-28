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    • 28.08.2020 11:09
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    'den Messi'ye çılgın teklif

    'nın son dönemlerde aldığı başarısız sonuçlar sonrası Katalan ekibinden ayrılma isteğini bildiren için çılgın bir teklif hazırladı.

    Manchester City'den Messi'ye çılgın teklif

    Barcelona'nın yıldızı Lionel Messi'nin takımdan ayrılma kararı aldığı ve kulübü büro fax ile bu istediğini iletmesinin ardından olası yeni takımı olarak en güçlü aday Manchester City gösteriliyor. Arjantinli yıldızın eski teknik direktörü Pep Guardiola'nın transferini çok istediği Messi için Manchester City'nin teklifi belli oldu.

    Diario Sport'un haberine göre İngiliz ekibi Messi'ye karşılık Gabriel Jesus, Bernardo Silva ve Eric Gracia ile birlikte 100 milyon euro teklif edeceği yazıldı. Haberde yıldız oyuncu Messi için 3 yıllık sözleşme teklif edileceği de yazıldı.
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