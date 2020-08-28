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    • 28.08.2020 11:06
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    maçı hangi kanalda nasıl izlenir? ne zaman saat kaçta?

    maçı hangi kanalda? Yeni sezon öncesi hazırlık maçları başladı. Galatasaray ilk hazırlık maçını İstanbulspor ile yapacak. Peki, ne zaman saat kaçta? nasıl izlenir? ? Sarı kırmızılı taraftarlar bu maçı nasıl izleyebileceğini merak ediyor. Karşılaşma Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanacak. Yeni transferler Arda Turan, Emre Kılınç, Oğulcan Çağlayan, Fatih Öztürk ve Omar Elabdellaoui'nin de bu maçta forma giymesi bekleniyor.

    Galatasaray İstanbulspor maçı hangi kanalda nasıl izlenir? GS İstanbulspor maçı ne zaman saat kaçta?

    Galatasaray İstanbulspor maçı hangi kanalda? GS İstanbulspor maçı ne zaman saat kaçta? Galatasaray İstanbulspor maçı hangi kanalda? Sarı kırmızılı ekip yeni sezon öncesi ilk kez sahaya çıkıyor. Galatasaray hazırlık maçında 2. Lig ekiplerinden İstanbulspor ile karşılaşıyor. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanacak karşılaşmada Galatasaray'ın yeni transferlerinin boy göstermesi bekleniyor.

    GALATASARAY İSTANBULSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

    Galatasaray İstanbulspor maçı için herhangi bir yayıncı kuruluş bilgisi bulunmuyor. Karşılaşmanın Galatasaray'ın resmi Youtube hesabından yayınlanması bekleniyor. Maçla ilgili açıklama geldiği takdirde haberimizden öğrenebileceksiniz.

    GALATASARAY İSTANBULSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

    Karşılaşma 28 Ağustos Cuma günü saat 17:00'de başlayacak.

    GALATASARAY'IN HAZIRLIK MAÇI TAKVİMİ

    28 Ağustos

    17.00 Galatasaray-İstanbulspor (Florya Metin Oktay Tesisleri)

    31 Ağustos

    16.00 Galatasaray-Ümraniyespor (Florya Metin Oktay Tesisleri)

    3 Eylül

    17.00 Galatasaray-Gaziantep FK (Türk Telekom Arena)

    5 Eylül

    17.00 Galatasaray-Kasımpaşa (Türk Telekom Arena)
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    Haberler Spor Galatasaray İstanbulspor maçı hangi kanalda nasıl izlenir? GS İstanbulspor maçı ne zaman saat kaçta?
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