Galatasaray İstanbulspor maçı hangi kanalda nasıl izlenir? GS İstanbulspor maçı ne zaman saat kaçta?

Galatasaray İstanbulspor maçı hangi kanalda? GS İstanbulspor maçı ne zaman saat kaçta? Galatasaray İstanbulspor maçı hangi kanalda? Sarı kırmızılı ekip yeni sezon öncesi ilk kez sahaya çıkıyor. Galatasaray hazırlık maçında 2. Lig ekiplerinden İstanbulspor ile karşılaşıyor. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanacak karşılaşmada Galatasaray'ın yeni transferlerinin boy göstermesi bekleniyor.

GALATASARAY İSTANBULSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray İstanbulspor maçı için herhangi bir yayıncı kuruluş bilgisi bulunmuyor. Karşılaşmanın Galatasaray'ın resmi Youtube hesabından yayınlanması bekleniyor. Maçla ilgili açıklama geldiği takdirde haberimizden öğrenebileceksiniz.