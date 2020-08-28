Gazi Koşusu seyircisiz mi olacak? 94. Gazi Koşusu ne zaman yapılacak?

GAZİ KOŞUSU SEYİRCİSİZ Mİ OLACAK?

Türkiye Jokey Kulübü Başkanı Serdal Adalı, 82 gün sonra yapılan yarışlar öncesinde tüm önlemleri aldıklarını söyledi. ve tüm jokeylerin corona virüs testlerinin negatif çıktığını belirtti.

Türkiye Jokey Kulübü (TJK) Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Şirin Bozkurt, corona virüs salgınının Türkiye'de görülmesinden itibaren bütün hipodromlarda önlemler alındığını vurgularken, yarışların da bu kapsamda seyircisiz koşulmaya başlandığını hatırlattı.

Mehmet Şirin Bozkurt, "Yarışlarımız seyircisiz yapıldığı için sadece o gün atı koşan ilgililer ve bakanlıktan gelen görevliler dışında hipodroma kimsenin girişine izin verilmedi. Bu kapsamda, 94'üncü Gazi Koşusu'nu icra edeceğimiz bu hafta sonunda gönül isterdi ki burada bir karnaval havası olsun. Seyircilerimiz ile birlikte bu günü yaşayalım isterdik ama maalesef pandemi nedeniyle mümkün olmayacak bu nedenle" dedi.