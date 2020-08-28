Yılın en prestijli yarışı olarak kabul edilen Gazi Koşusu seyircisiz mi olacak? 94. Gazi Koşusu ne zaman yapılacak? Gazi Koşusu heyecanı başlıyor. Yılda bir kez düzenlenen ve büyük heyecanla beklenen Gazi Koşusu bu yıl 94. kez düzenlenecek. Heyecan dolu yarışa 3 yaşlı safkanlar katılacak. Peki, Gazi Koşusu seyircisiz mi olacak? 94. Gazi Koşusu ne zaman yapılacak? İşte detaylar…
GAZİ KOŞUSU NE ZAMAN YAPILACAK?
Pandemi nedeniyle ertelenen Gazi Koşusu bu yıl 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda düzenlenecek.
GAZİ KOŞUSU SEYİRCİSİZ Mİ OLACAK?
Türkiye Jokey Kulübü Başkanı Serdal Adalı, 82 gün sonra yapılan yarışlar öncesinde tüm önlemleri aldıklarını söyledi. ve tüm jokeylerin corona virüs testlerinin negatif çıktığını belirtti.
Türkiye Jokey Kulübü (TJK) Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Şirin Bozkurt, corona virüs salgınının Türkiye'de görülmesinden itibaren bütün hipodromlarda önlemler alındığını vurgularken, yarışların da bu kapsamda seyircisiz koşulmaya başlandığını hatırlattı.
Mehmet Şirin Bozkurt, "Yarışlarımız seyircisiz yapıldığı için sadece o gün atı koşan ilgililer ve bakanlıktan gelen görevliler dışında hipodroma kimsenin girişine izin verilmedi. Bu kapsamda, 94'üncü Gazi Koşusu'nu icra edeceğimiz bu hafta sonunda gönül isterdi ki burada bir karnaval havası olsun. Seyircilerimiz ile birlikte bu günü yaşayalım isterdik ama maalesef pandemi nedeniyle mümkün olmayacak bu nedenle" dedi.
HANGİ SAFKANLAR YARIŞACAK?
Gazi Koşusu'na kayıt yaptıran safkanların listesi şu şekilde:
Call to Victory
Coach
Çakalınoğlu
Dembe
Full Throttle
King Man Go
Kingsman
Lord Tf Wame
Powerman
Premium Mover
Sozopol
Upper Vut
Vernazza
Zabun
Prior