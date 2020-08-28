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    • 28.08.2020 13:44
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    saat kaçta? ?

    ? saat kaçta? Yeni sezon heyecanı öncesi futbolda hazırlık maçları devam ediyor. Takımlar hazırlık maçlarıyla yeni transferleri görme şansı yakalıyor. Fenerbahçe ise Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor ile karşılaşacak. Peki, Fenerbahçe Alanyaspor maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Alanyaspor maçı ne zaman saat kaçta? İşte yanıtı…

    Fenerbahçe Alanyaspor maçı ne zaman saat kaçta? Fenerbahçe Alanyaspor maçı hangi kanalda?

    Fenerbahçe Alanyaspor maçı ne zaman saat kaçta? Fenerbahçe Alanyaspor maçı hangi kanalda? 4 büyükler yeni sezon öncesi hazırlık maçlarıyla lige ısınıyor. Fenerbahçe bu yılki üçüncü hazırlık maçında Alanyaspor ile karşılaşacak. Teknik direktör Erol Bulut ve yeni transferler eşliğinde sarı lacivertlilerin nasıl bir performans sergileyeceği merak konusu. Peki, Fenerbahçe Alanyaspor maçı ne zaman saat kaçta? Fenerbahçe Alanyaspor maçı hangi kanalda? İşte cevabı!

    FENERBAHÇE ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN?

    Topuk Yaylası'nda oynanacak hazırlık maçı saat 17.00'de başlayacak.

    FENERBAHÇE ALANYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

    Karşılaşma canlı yayınla Fenerbahçe Youtube kanalından yayınlanacak. Maçı izlemek için kanala abone olmanız gerekiyor. Ücretsiz abonelik bulunmuyor.

    FENERBAHÇE YOUTUBE KATIL ÜCRETİ NE KADAR?

    Fenerbahçe Youtube KATIL uygulamasında taraftarları çok özel anlar ve sürprizler bekliyor. Üç çeşit üyelik paketi sunulan uygulamada taraftarlar "Beyaz" paket için 5 lira, "Sarı" paket için 15 lira ve "Lacivert" paket üyeliği içinse 25 lira ödeme yapacaklar.

    Taraftarlar için sunulan paketlerde bağlılık rozetleri, özel emojiler, günlük antrenmanlar, maç günü yayınları, eğlenceli içerikler, altyapı maçları, maç özetleri ve kamera arkası görüntülere erişim imkanı olacak.

    FENERBAHÇE YOUTUBE KATIL YAYINLARINDA NELER VAR?

    1. Bağlılık Rozetleri
    2. Özel Emojiler
    3. Günlük Antrenmanlar
    4. Maç Günü Yayınlar
    5. Eğlenceli İçerikler
    6. Altyapı Maçları
    7. Maç Özetleri
    8. Vlog çekimleri
    9. Kamera Arkaları

    Beyaz (5 TL / ay):

    Yorumlarda ve canlı sohbette ismin yanında bağlılık rozetlerinin gösterilmesi

    Canlı sohbette kullanılabilecek özel emoji

    Üyelere özel videolar

    Günlük antrenmanlar

    Üyelere özel canlı sohbete erişim

    Fotoğraf ve durum güncellemeleri

    Altyapı maçları

    Sarı (15 TL / ay):

    Beyaz pakette sunulan ayrıcalıklara erişim

    Yeni videolara daha erken erişim

    Üyelere özel canlı yayın

    Unutulmaz efsane maçlar

    Paylaşım akışları

    Lacivert (25 TL / ay):

    Beyaz ve Sarı pakette sunulan ayrıcalıklara erişim

    Her ay canlı yayınlar

    Videolarda üyelerden bahsetme

    Kamera arkası videoları
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    Haberler Spor Fenerbahçe Alanyaspor maçı ne zaman saat kaçta? Fenerbahçe Alanyaspor maçı hangi kanalda?
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