Fenerbahçe Alanyaspor maçı ne zaman saat kaçta? Fenerbahçe Alanyaspor maçı hangi kanalda? 4 büyükler yeni sezon öncesi hazırlık maçlarıyla lige ısınıyor. Fenerbahçe bu yılki üçüncü hazırlık maçında Alanyaspor ile karşılaşacak. Teknik direktör Erol Bulut ve yeni transferler eşliğinde sarı lacivertlilerin nasıl bir performans sergileyeceği merak konusu. Peki, Fenerbahçe Alanyaspor maçı ne zaman saat kaçta? Fenerbahçe Alanyaspor maçı hangi kanalda? İşte cevabı!

FENERBAHÇE ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN?

Topuk Yaylası'nda oynanacak hazırlık maçı saat 17.00'de başlayacak.

FENERBAHÇE ALANYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma canlı yayınla Fenerbahçe Youtube kanalından yayınlanacak. Maçı izlemek için kanala abone olmanız gerekiyor. Ücretsiz abonelik bulunmuyor.