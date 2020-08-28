Fenerbahçe Alanyaspor maçı ne zaman saat kaçta? Fenerbahçe Alanyaspor maçı hangi kanalda? 4 büyükler yeni sezon öncesi hazırlık maçlarıyla lige ısınıyor. Fenerbahçe bu yılki üçüncü hazırlık maçında Alanyaspor ile karşılaşacak. Teknik direktör Erol Bulut ve yeni transferler eşliğinde sarı lacivertlilerin nasıl bir performans sergileyeceği merak konusu. Peki, Fenerbahçe Alanyaspor maçı ne zaman saat kaçta? Fenerbahçe Alanyaspor maçı hangi kanalda? İşte cevabı!
FENERBAHÇE ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN?
Topuk Yaylası'nda oynanacak hazırlık maçı saat 17.00'de başlayacak.
FENERBAHÇE ALANYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Karşılaşma canlı yayınla Fenerbahçe Youtube kanalından yayınlanacak. Maçı izlemek için kanala abone olmanız gerekiyor. Ücretsiz abonelik bulunmuyor.
FENERBAHÇE YOUTUBE KATIL ÜCRETİ NE KADAR?
Fenerbahçe Youtube KATIL uygulamasında taraftarları çok özel anlar ve sürprizler bekliyor. Üç çeşit üyelik paketi sunulan uygulamada taraftarlar "Beyaz" paket için 5 lira, "Sarı" paket için 15 lira ve "Lacivert" paket üyeliği içinse 25 lira ödeme yapacaklar.
Taraftarlar için sunulan paketlerde bağlılık rozetleri, özel emojiler, günlük antrenmanlar, maç günü yayınları, eğlenceli içerikler, altyapı maçları, maç özetleri ve kamera arkası görüntülere erişim imkanı olacak.
FENERBAHÇE YOUTUBE KATIL YAYINLARINDA NELER VAR?
1. Bağlılık Rozetleri
2. Özel Emojiler
3. Günlük Antrenmanlar
4. Maç Günü Yayınlar
5. Eğlenceli İçerikler
6. Altyapı Maçları
7. Maç Özetleri
8. Vlog çekimleri
9. Kamera Arkaları
Beyaz (5 TL / ay):
Yorumlarda ve canlı sohbette ismin yanında bağlılık rozetlerinin gösterilmesi
Canlı sohbette kullanılabilecek özel emoji
Üyelere özel videolar
Günlük antrenmanlar
Üyelere özel canlı sohbete erişim
Fotoğraf ve durum güncellemeleri
Altyapı maçları
Sarı (15 TL / ay):
Beyaz pakette sunulan ayrıcalıklara erişim
Yeni videolara daha erken erişim
Üyelere özel canlı yayın
Unutulmaz efsane maçlar
Paylaşım akışları
Lacivert (25 TL / ay):
Beyaz ve Sarı pakette sunulan ayrıcalıklara erişim
Her ay canlı yayınlar
Videolarda üyelerden bahsetme
Kamera arkası videoları