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    • Spor
    • 28.08.2020 Gazete
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    'da yayın yapan Sportime’ın haberine göre; ile ’nin köklü takımı arasında yapılan müzakereler sonucu ’in inde büyük aşama kaydedildi. Tarafların henüz anlaşmadığı ancak görüşmelerin olumlu yönde ilerlediği kaydedildi. Sarı-Lacivertli kanat için Olympiakos yetkilileri bu hafta için randevu talep etmişti. Fenerbahçe ile 1 yıllık kiralık sözleşmesi bulunan Garry Rodrigues, geçtiğimiz sezon 29 maça çıkarken 4 gol 6 asistle oynamıştı.

    Rodrigues Olympiakos’a!

    'da yayın yapan Sportime'ın haberine göre; ile 'nin köklü takımı arasında yapılan müzakereler sonucu 'in inde büyük aşama kaydedildi. Tarafların henüz anlaşmadığı ancak görüşmelerin olumlu yönde ilerlediği kaydedildi. Sarı-Lacivertli kanat için Olympiakos yetkilileri bu hafta için randevu talep etmişti. Fenerbahçe ile 1 yıllık kiralık sözleşmesi bulunan Garry Rodrigues, geçtiğimiz sezon 29 maça çıkarken 4 gol 6 asistle oynamıştı.

    Yeşil Burun Adalı yıldız oyuncu geçtiğimiz sezon Fenerbahçe forması altında 29 maça çıkarken 4 gol attı ve 6 asist üretti. Garry Rodrigues, Galatasaray'da da forma giymişti. 2017 yılında PAOK'tan transfer edilen tecrübeli oyuncu ortaya koyduğu futbolla iz bırakmıştı.

    Fenerbahçe, 29 yaşındaki kanat oyuncusunu Al Attihad'dan 2 yıllığına kiralamıştı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut yapılan son transferler sonrasında Garry Rodrigues'i takımda tutmak istemiyor.

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