Fransa Ligue 1 takımlarından Lille ile yollarını ayıran tecrübeli golcü Loic Remy, sosyal medya hesabından Türkiye'ye geldiğini gösteren bir paylaşım yaptı. Yıldız futbolcunun adı Fenerbahçe ve Göztepe ile anılmıştı ancak oyuncunun Çaykur Rizespor'la anlaştığı ifade edildi. TRT Spor'un haberine göre Remy, Karadeniz ekibiyle 2+1 yıllık anlaşmaya vardı.