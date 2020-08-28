Yoğun bir şekilde dile getirilmese de adı Fenerbahçe ile transfer söylentilerine karışan Anthony Nwakaeme, Nijerya'da yayınlanan Punch gazetesine konuştu ve bu iddiaları yalanladı. Yıldız futbolcu, Trabzonspor'da mutlu olduğunu söyledi.

Tecrübeli oyuncu, "Medyada söylediğim iddia edilen bir çok şey duydum" diyen hücum oyuncusu, "Ben Trabzonspor'un oyuncusuyum, ayrılmak gibi bir niyetim yok" ifadelerini kullandı. Nwakaeme, geçen sezon oynadığı 43 resmi maçta 14 gol atarken 11 de asist yaptı.

Taraftarın ADETA GÖZBEBEĞİ

Anthony Nwakaeme ortaya koyduğu futbolla Trabzonspor taraftarının gözbebeği. Bordo-Mavili taraftarlar onun performansından çok memnun.