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    • Spor
    • 28.08.2020 Gazete
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    : Trabzon’dan ayrılmam!

    Yoğun bir şekilde dile getirilmese de adı ile söylentilerine karışan , 'da yayınlanan Punch gazetesine konuştu ve bu iddiaları yalanladı. futbolcu, 'da mutlu olduğunu söyledi.

    Trabzon’dan ayrılmam!

    Yoğun bir şekilde dile getirilmese de adı Fenerbahçe ile söylentilerine karışan Anthony Nwakaeme, Nijerya'da yayınlanan Punch gazetesine konuştu ve bu iddiaları yalanladı. futbolcu, 'da mutlu olduğunu söyledi.

    Tecrübeli oyuncu, "Medyada söylediğim iddia edilen bir çok şey duydum" diyen hücum oyuncusu, "Ben Trabzonspor'un oyuncusuyum, ayrılmak gibi bir niyetim yok" ifadelerini kullandı. Nwakaeme, geçen sezon oynadığı 43 resmi maçta 14 gol atarken 11 de asist yaptı.

    Taraftarın ADETA GÖZBEBEĞİ
    ortaya koyduğu futbolla Trabzonspor taraftarının gözbebeği. Bordo-Mavili taraftarlar onun performansından çok memnun.

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