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    • Spor
    • 27.08.2020 Gazete
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    Lemina da elden kaçıyor! 'da kabusu sürüyor

    'a inde büyük şok. İkinci Başkanı , Lemina ile ilgili, “Southampton bonservisiyle satmak istiyor. İstenilen 8-9 milyon Euro’yu vermemiz mümkün değil” diyerek bu transferin zora girdiğini itiraf etti.

    Lemina da elden kaçıyor

    'a inde büyük şok. İkinci Başkanı , Lemina ile ilgili, "Southampton bonservisiyle satmak istiyor. İstenilen 8-9 milyon Euro'yu vermemiz mümkün değil" diyerek bu transferin zora girdiğini itiraf etti.

    TRANSFERDE YİNE HÜSRAN
    Bu     yaz döneminde transferde büyük hüsran yaşayan G.Saray'da Lemina'nın da transferinin rafa kalkması taraftarda büyük bir üzüntü yarattı. Aslan bir futbolcuyu daha elden kaçırdı.

    FRANSIZLAR'DAN FLAŞ İDDİA
    Galatasaray'ın yeniden kiralamak istediği Lemina için dün France Football'dan flaş bir iddia geldi. İngiliz ekibi Fulham'ın Lemina'yı bonservisiyle kadrosuna katacağı iddia edildi.

    YÖNETİM KAYNAK ARAYIŞINDA
    Mali sıkıntılar sebebiyle transferde büyük sıkıntı yaşayan G.Saray yönetimi, bir an önce gerekli takviyeleri yapmak için çabalıyor. Bunun için de kaynak aranıyor.

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