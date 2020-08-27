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    • 27.08.2020 11:57
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    'ın yıldızı Lemina'nın yeni takımı belli oldu

    Geçtiğimiz sezon forması giyen ve en önemli futbolcuları arasında gösterilen için Southampton'un yüksek bonservis bedeli talep etmesi sarı-kırmızılı ekibi geri adım attırdı. Yaşanan bu gelişme üzerine Lemina'nın yeniden Premier Lig'e döneceği öğrenildi.

    Yeni takımı belli oldu

    Galatasaray'da kiralık sözleşmesi sona eren ve İngiltere'ye dönen Lemina, Fulham ile anlaşma üzere...

    Hürriyet'in haberine göre Galatasaray'ın, kulübü Southampton'ın 9 milyon euro bonservis bedeli istemesi nedeniyle transferini bitiremediği Lemina'nın Premier Lig'e yeniden yükselen Fulham'ın teklifini kabul ettiği ifade edildi.

    GALATASARAY DEFTERİ TAMAMEN KAPANIYOR
    İki kulüp arasındaki anlaşmada sona gelinirken imzaların atılması halinde Lemina defteri Galatasaray adına tamamen kapanmış olacak.

    Galatasaray'ın bir sene daha kiralık olarak kadrosuna katmak istediği Jean Michael Seri'nin de bonservisi Fulham'da bulunuyor.
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