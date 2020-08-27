Galatasaray'da kiralık sözleşmesi sona eren ve İngiltere'ye dönen Lemina, Fulham ile anlaşma üzere...

Hürriyet'in haberine göre Galatasaray'ın, kulübü Southampton'ın 9 milyon euro bonservis bedeli istemesi nedeniyle transferini bitiremediği Lemina'nın Premier Lig'e yeniden yükselen Fulham'ın teklifini kabul ettiği ifade edildi.