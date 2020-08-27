Beşiktaş'ta sağ bek ve forvet operasyonu

Beşiktaş, mutlak galibiyet parolasıyla çıktıkları PAOK karşılaşmasından 3-1'lik sonuçla ayrılıp taraftarını üzmüştü. Bu sonucun ardından kulübün üzerinde kara bulutlar dolaşmaya başlarken yönetim, olumsuz gidişatı değiştirmek için düğmeye bastı. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın maçın ardından, "Şu ana kadar beklediğimiz, kurguladığımız ve planladığımız transferler gerçekleşmedi. Görünen ciddi bir kadro sıkıntımız var. Kadro genişliğimiz yok" açıklamasıyla belirttiği tabloyu düzeltmek için harekete geçildi.

Hürriyet'in haberine göre bu doğrultuda ilk olarak; forvet ve sağ bek hattını güçlendirmek için çalışmalarına hız veren yönetim; İngiltere Premier Lig ekibi Everton'la yollarını ayıran Oumar Niasse ve Aytemiz Alanyaspor defterini kapatan Papiss Cisse için yapılan görüşmelerde kısa süre içerisinde sonuç almayı bekliyor.