Vedat Muriç'in transferi için Lazio ile her konuda anlaşan ve resmi imzaları atmaya hazırlanan Fenerbahçe golcü arıyor... Listesinde birçok isim olan Sarı-Lacivertliler'den sürpriz bir hamle geldi. Yönetim, Çin kulübü Guangzhou'da forma giyen Eran Zahavi'yi listesine aldı. Kısa süre içinde İsrailli forvetin menajeriyle temasa geçileceği öğrenildi.

SÖZLEŞMESİNİ FESHETMEK İSTİYOR

Kariyeri boyunca çıktığı 426 maçta 259 gole imza atan 33 yaşındaki Zahavi'nin Guangzhou ile sözleşmesi aralık ayında sona eriyor. Ancak ayrılık kararı alan yıldız futbolcunun Çin kulübü ile görüşerek sözleşmesini feshetme isteğini ilettiği belirtiliyor.

PALERMO FORMASINI DA GİYDİ

Fenerbahçe'nin öncelikle Zahavi'nin Guangzhou ile yollarını ayırmasını beklediği öğrenildi. İsrailli yıldız serbest kalır kalmaz görüşmelere başlanacak. Daha önce Maccabi, Palermo ve Hapoel Tel Aviv formalarını giyen yıldız futbolcu 1.80 boyunda.