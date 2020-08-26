MHK’de Serdar Tatlı dönemi

Türkiye Futbol Federasyonu dün beklenen açıklamayı yaptı. Zekeriya Alp'in istifası sonrası boşalan Merkez Hakem Kurulu başkanlık koltuğuna Serdar Tatlı'nın getirildiği duyuruldu. Tatlı'nın ekibinde eski hakemlerden Metin Tokat, Erol Ersoy ve Mustafa Kamil Abitoğlu da yer alıyor. Geçtiğimiz sezon hakem atamaları ve kararları üzerinden adeta dizayn eden Zekeriya Alp tartışmalı bir şekilde istifasını sunmuştu.
Alp döneminin bitmesinin ardından yeni MHK'nın nasıl bir yönetim sergileyeceği merak konusu.
İŞTE TATLI'NIN EKİBİ
BAŞKAN
SERDAR TATLI
ÜYELER
METİN TOKAT
EROL ERSOY
KADİR TOZLU
MAHMUT ÇETİNER
MUSTAFA K.ABİTOĞLU
HİKMET ÖKSÜZOĞLU
AHMET ERDOĞAN
NEDİM GÖKLÜ