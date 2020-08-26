Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 26.08.2020 Gazete
    ABONE OL

    ’de dönemi

    dün beklenen açıklamayı yaptı. ’in istifası sonrası boşalan başkanlık koltuğuna ’nın getirildiği duyuruldu. Tatlı’nın ekibinde eski hakemlerden , ve da yer alıyor. Geçtiğimiz sezon hakem atamaları ve kararları üzerinden adeta dizayn eden Zekeriya Alp tartışmalı bir şekilde istifasını sunmuştu.

    MHK’de Serdar Tatlı dönemi

    dün beklenen açıklamayı yaptı. 'in istifası sonrası boşalan başkanlık koltuğuna 'nın getirildiği duyuruldu. Tatlı'nın ekibinde eski hakemlerden , ve da yer alıyor. Geçtiğimiz sezon hakem atamaları ve kararları üzerinden adeta dizayn eden Zekeriya Alp tartışmalı bir şekilde istifasını sunmuştu.

    Alp döneminin bitmesinin ardından yeni 'nın nasıl bir yönetim sergileyeceği merak konusu.

    İŞTE TATLI'NIN EKİBİ
    BAŞKAN
    SERDAR TATLI
    ÜYELER
    METİN TOKAT
    EROL ERSOY
    KADİR TOZLU
    MAHMUT ÇETİNER
    MUSTAFA K.ABİTOĞLU
    HİKMET ÖKSÜZOĞLU
    AHMET ERDOĞAN
    NEDİM GÖKLÜ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Spor MHK’de Serdar Tatlı dönemi
    Spor Haberleri Tüm spor haberleri
    Tüm Spor Haberleri