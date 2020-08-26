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    • Spor
    • 26.08.2020 Gazete
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    Barça’dan ayrılıyor! (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

    'da şoku yaşanıyor. Katalan ekibinin geçen sezonu hayal kırıklığı ile tamamlamasının ardından takımdaki geleceği tartışılan Arjantinli yıldız Messi, Barcelona’dan ayrılmak istediğini kulübe faks çekerek iletti. 20 yıldır Barcelona’da forma giyen ve 17 yıldır da A takımda oynayan yıldız futbolcunun sözleşmesinde yer alan serbest kalma bedeli ise tam 700 milyon Euro.

    Lionel Messi Barça’dan ayrılıyor!

    'da şoku yaşanıyor. Katalan ekibinin geçen sezonu hayal kırıklığı ile tamamlamasının ardından takımdaki geleceği tartışılan Arjantinli yıldız Messi, Barcelona'dan ayrılmak istediğini kulübe faks çekerek iletti. 20 yıldır Barcelona'da forma giyen ve 17 yıldır da A takımda oynayan yıldız futbolcunun sözleşmesinde yer alan serbest kalma bedeli ise tam 700 milyon Euro.

    Barcelona'dan ayrılmak istediğini yönetime ileten 33 yaşındaki futbolcunun adı eski hocası 'nın çalıştırdığı ile anılıyor.

    MAÇINA TARAFTAR ALINACAK!
    UEFA 2020 Süper Kupa maçının sınırlı sayıda seyirciyle oynanacağını açıkladı. Yapılan açıklamaya göre icra kurulu, 24 Eylül'de Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de Bayern Münih ile Sevilla arasında oynanacak olan karşılaşmaya, deneme amacıyla tribün kapasitesinin yüzde 30'u kadar taraftar alınmasını kararlaştırdı.

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