Fenerbahçe transfer taarruzunu sürdürüyor. Son olarak Lemos'u renklerine bağlayan Kanarya transferde hız kesmiyor. Sarı-Lacivertli yönetim Alman ekibi Wolfsburg'da forma giyen Marcel Tisserand için de düğmeye bastı.

1.5 MİLYON EURO TEKLİF ETTİLER

Lemos'un yanına ikinci bir stoper arayan Sarı-Lacivertliler Tisserand için Alman kulübüne 1.5 milyon Euro bonservis bedeli teklif etti. Alman Wolfsburg'un 2.5 milyon Euro istediği öğrenildi.

2 YILLIK DAHA SÖZLEŞMESİ VAR

Fenerbahçe'nin bu oyuncuyu bonservisiyle alamadığı takdirde kiralama teklifinde bulunacağı ortaya çıktı. Kongolu futbolcunun kulübüyle 2 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.

GÖNDERİLME İHTİMALİ YÜKSEK

Wolfsburg'un Maxence Lacroix'i transfer etmesiyle bu takımda 5 stoper bulunuyor. Bu nedenle Tisserand'ın gönderilmesi bekleniyor.