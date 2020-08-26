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    • Spor
    • 26.08.2020 Gazete
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    'un yanına ! Uruguaylı’nın partnerini buldu

    taarruzunu sürdürüyor. Son olarak ’u renklerine bağlayan Kanarya transferde hız kesmiyor. Sarı-Lacivertli yönetim ekibi Wolfsburg’da forma giyen için de düğmeye bastı.

    Lemos'un yanına Tisserand!

    taarruzunu sürdürüyor. Son olarak 'u renklerine bağlayan Kanarya transferde hız kesmiyor. Sarı-Lacivertli yönetim ekibi Wolfsburg'da forma giyen için de düğmeye bastı.

    1.5 MİLYON EURO TEKLİF ETTİLER
    Lemos'un yanına ikinci bir stoper arayan Sarı-Lacivertliler Tisserand için Alman kulübüne 1.5 milyon bonservis bedeli teklif etti. Alman Wolfsburg'un 2.5 milyon Euro istediği öğrenildi.

    2 YILLIK DAHA SÖZLEŞMESİ VAR
    Fenerbahçe'nin bu oyuncuyu bonservisiyle alamadığı takdirde kiralama teklifinde bulunacağı ortaya çıktı. Kongolu futbolcunun kulübüyle 2 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.

    GÖNDERİLME İHTİMALİ YÜKSEK
    Wolfsburg'un Maxence Lacroix'i transfer etmesiyle bu takımda 5 stoper bulunuyor. Bu nedenle Tisserand'ın gönderilmesi bekleniyor.

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