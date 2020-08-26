Cimbom’un bombası Ivan Rakitic!

Şu ana kadar transferde taraftarlarının beklentini karşılayamayan Galatasaray bombayı patlatıyor. Sarı-Kırmızılılar'ın Barcelona'nın dünyaca ünlü yıldızı Ivan Rakitic'le masaya oturduğu öne sürülüyor. İtalyan gazeteci Nico Schira, "Galatasaray teklifini yaptı. Görüşmeler devam ediyor" dedi.

KOEMAN TAKIMDA İSTEMİYOR

İddialara göre Sarı-Kırmızılılar, Ronald Koeman'ın Barcelona'da teknik adamlığa gelişi sonrası satış listesine konulan Hırvat futbolcunun menajeriyle temasa geçti.

ÇOK BÜYÜK HEYECAN YARATTI

Katalan kulübünün 1 yıl sözleşmesi kalan 32 yaşındaki orta alan oyuncusu için bonservis talep etmeyeceği öne sürülüyor. Gelişmeler sosyal medyada büyük heyecan yarattı.

6 YILDIR BARÇA'DA OYNUYOR

2014'ten bu yana Barcelona forması giyen Ivan Rakitic Sevilla, Schalke ve Basel'de de oynadı. Hırvat Milli Takımı'nın değişilmez ismi olan tecrübeli yıldız pozisyonunun en iyilerinden.