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    • Spor
    • 26.08.2020 Gazete
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    Cimbom’un bombası !

    Şu ana kadar de taraftarlarının beklentini karşılayamayan bombayı patlatıyor. Sarı-Kırmızılılar'ın 'nın dünyaca ünlü yıldızı 'le masaya oturduğu öne sürülüyor. İtalyan gazeteci , "Galatasaray teklifini yaptı. Görüşmeler devam ediyor" dedi.

    Cimbom’un bombası Ivan Rakitic!

    Şu ana kadar de taraftarlarının beklentini karşılayamayan Galatasaray bombayı patlatıyor. Sarı-Kırmızılılar'ın 'nın dünyaca ünlü yıldızı Ivan Rakitic'le masaya oturduğu öne sürülüyor. İtalyan gazeteci Nico Schira, " teklifini yaptı. Görüşmeler devam ediyor" dedi.

    KOEMAN TAKIMDA İSTEMİYOR
    İddialara göre Sarı-Kırmızılılar, Ronald Koeman'ın Barcelona'da teknik adamlığa gelişi sonrası satış listesine konulan Hırvat futbolcunun menajeriyle temasa geçti.

    ÇOK BÜYÜK HEYECAN YARATTI
    Katalan kulübünün 1 yıl sözleşmesi kalan 32 yaşındaki orta alan oyuncusu için bonservis talep etmeyeceği öne sürülüyor. Gelişmeler sosyal medyada büyük heyecan yarattı.

    6 YILDIR BARÇA'DA OYNUYOR
    2014'ten bu yana Barcelona forması giyen Ivan Rakitic Sevilla, Schalke ve Basel'de de oynadı. Hırvat Milli Takımı'nın değişilmez ismi olan tecrübeli yıldız pozisyonunun en iyilerinden.

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