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    • Spor
    • 26.08.2020 Gazete
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    Al Babel’i ver Seri’yi! 'dan 'a sürpriz bir teklif

    Orta alandaki boşluğu bir an önce doldurmak isteyen ’da çalışmalar hız kazandı. Önceki gün ’ye gittiği belirtilen idari menajer ’ın ’nin i için ’la masaya oturduğu öğrenildi. İngiliz kulübüne kiralama bedeli ödemek istemeyen Sarı-Kırmızılılar’ın masaya sürpriz bir öneri koyduğu ortaya çıktı. Alınan bilgilere göre Galatasaray, Seri’nin kiralama ücretine karşılık olarak Fulham’a ’i bonservisiyle vermeyi teklif etti.

    Al Babel’i ver Seri’yi!

    Orta alandaki boşluğu bir an önce doldurmak isteyen 'da çalışmalar hız kazandı. Önceki gün 'ye gittiği belirtilen idari menajer 'ın 'nin i için 'la masaya oturduğu öğrenildi. İngiliz kulübüne kiralama bedeli ödemek istemeyen Sarı-Kırmızılılar'ın masaya sürpriz bir öneri koyduğu ortaya çıktı. Alınan bilgilere göre Galatasaray, Seri'nin kiralama ücretine karşılık olarak Fulham'a 'i bonservisiyle vermeyi teklif etti.

    Hollandalı futbolcuyu kadrosunda isteyen Fulham'ın tekliften memmun kaldığı ancak kesin bir yanıt vermeden önce düşünmek için süre istediği belirlendi.

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