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    • 25.08.2020 21:08
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    Son dakika: - (CANLI ANLATIM)

    Son dakika haberleri... ve , Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda karşı karşıya geliyor. PAOK-Beşiktaş maçının için takvim.com.tr'yi takip ediniz.

    PAOK-Beşiktaş CANLI ANLATIM

    , sezonu Şampiyonlar Ligi'nde açıyor. Siyah beyazlılar ön eleme aşamasından katıldığı turnuvaya, deplasmanında merhaba diyor.

    , geçtiğimiz sezon Yunanistan Ligi'ni hem normal sezonda hem de şampiyona grubunda 'un ardından ikinci sırada tamamlayan ile karşılaşıyor. Temsilcimiz Beşiktaş ise 'i 62 puanla üçüncü sırada tamamlamıştı.

    Tek maç eleme sistemine göre oynanacak müsabaka saat 21.00'de başlayan ve Kanal D'den naklen yayınlanıyor. Stadio Toumbas Stadı'ndaki karşılaşmada Daniele Doveri düdük çalıyor.

    11'LER BELLİ OLDU:

    PAOK: Zivkovic, Michailidis, Varela, Ignason, El Kaddouri, Schwab, Rodrigo, Giannoulis, Tzolis, Pelkas, Akpom

    Beşiktaş: Ersin, Lens, Vida, Welinton, N'sakala, Necip, Atiba, Boyd, Mensah N'Koudou, Larin.

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