Beşiktaş, PAOK maçı için UEFA'ya oyuncu listesini gönderdi

Beşiktaş Kulübü, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Yunanistan'ın PAOK takımıyla oynayacağı maç için UEFA'ya oyuncu listesini gönderdi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, listede yeni transfer Welinton Souza da yer aldı.

UEFA'ya gönderilen listede şu futbolcular bulundu:

Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Kartal Kayra Yılmaz, Rıdvan Yılmaz, Douglas, Roco, Vida, Welinton, Hasic, Atiba, Erdoğan Kaya, Larin, Lens, Dorukhan Toköz, Necip Uysal, Ljajic, Mensah, N'Koudou, N'Sakala, Oğuzhan Özyakup, Boyd, Umut Nayir, Güven Yalçın, Emre Bilgin

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Beşiktaş, Avrupa'daki deplasman maçlarında son dönemde galibiyet almakta sıkıntı yaşıyor... Siyah-beyazlı ekip, Avrupa'daki son 8 dış saha maçının sadece birini kazanabildi... Beşiktaş, diğer 7 dış saha mücadelesinde 2 beraberlik ve 5 yenilgi aldı... Beşiktaş, PAOK karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 112. kez deplasman mücadelesine çıkacak...

Siyah-beyazlı takım, dış sahadaki 111 karşılaşmadan 27'sini kazanabildi... Rakiplerine konuk olduğu 21 maçtan beraberlikle ayrılan siyah-beyazlı takım, 63 müsabakada ise yenildi...Yunan takımlarıyla tarihinde 4 kez karşı karşıya gelen Beşiktaş, bu karşılaşmaların birini kazanıp 3'ünden beraberlikle ayrıldı... Şampiyonlar ligi'nde 7 kez ön eleme oynayan Beşiktaş, 3 defa gruplara kalmayı başardı...