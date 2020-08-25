PAOK Beşiktaş maçı canlı izleme linki haberimizde yer almaktadır. Siyah-beyazlılar, kura gereği maça Yunanistan'da çıkacak. Müsabaka, bugün (25 Ağustos) tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Koronavirüs salgını nedeniyle karşılaşma seyircisiz olarak izlenecek. Taraftarlar Beşiktaş PAOK maçının kaçırmamak için mücadeleyi televizyondan izleyecek. Karşılaşmayı İtalyan hakem Daniele Doveri yönetecek. Beşiktaş'ta yeni transferler sahada yer alacak. Yunan ekibinin kadrosunda daha önce ülkemizde futbol oynamış Stoch ve Bisesvar'da yer alıyor. Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarında geride kalan 222 maçta rakiplerine 84 kez üstünlük kurdu...
PAOK - BEŞİKTAŞ MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER
Beşiktaş: Ersin, Lens, Vida, Welinton, N'Sakala, Atiba, Oğuzhan, Mensah, Boyd, N'Koudou, Larin
PAOK: Paschalakis, Rodrigo, Varela, Mihaj, Giannoulis, Michailidis, El Kaddouri, Pelkas, Biseswar, Tzolis, Akpom
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BEŞİKTAŞ PAOK MAÇI NE ZAMAN?
Siyah-beyazlılar, kura gereği maça Yunanistan'da çıkacak. Müsabaka, bugün (25 Ağustos) tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu eşleşmeleri, bu sezon tek maç üzerinden ve seyircisiz oynanacak. Saat 21.00'de başlayacak olan maç, Kanal D ekranlarında izlenecek.
YENİ KADROSUYLA SAHAYA ÇIKACAK
Siyah-beyazlı ekip, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yenilemeye devam ettiği kadrosuyla sahaya çıkacak.
Geçen sezon bitmeden takımdan ayrılan Loris Karius'un yerine kalede görev yapan Ersin Destanoğlu, ilk Avrupa heyecanını yaşamak için forma bekleyecek.
Beşiktaş'ın yeni transferleri Fabrice N'Sakala, Welinton ve Bernard Mensah da oynamaları halinde siyah-beyazlı formayla ilk maçlarına çıkacak.
Beşiktaş, PAOK maçı için UEFA'ya oyuncu listesini gönderdi
Beşiktaş Kulübü, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Yunanistan'ın PAOK takımıyla oynayacağı maç için UEFA'ya oyuncu listesini gönderdi.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, listede yeni transfer Welinton Souza da yer aldı.
UEFA'ya gönderilen listede şu futbolcular bulundu:
Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Kartal Kayra Yılmaz, Rıdvan Yılmaz, Douglas, Roco, Vida, Welinton, Hasic, Atiba, Erdoğan Kaya, Larin, Lens, Dorukhan Toköz, Necip Uysal, Ljajic, Mensah, N'Koudou, N'Sakala, Oğuzhan Özyakup, Boyd, Umut Nayir, Güven Yalçın, Emre Bilgin
PAOK BJK MAÇI ŞİFRESİZ CANLI İZLE
Beşiktaş, Avrupa'daki deplasman maçlarında son dönemde galibiyet almakta sıkıntı yaşıyor... Siyah-beyazlı ekip, Avrupa'daki son 8 dış saha maçının sadece birini kazanabildi... Beşiktaş, diğer 7 dış saha mücadelesinde 2 beraberlik ve 5 yenilgi aldı... Beşiktaş, PAOK karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 112. kez deplasman mücadelesine çıkacak...
Siyah-beyazlı takım, dış sahadaki 111 karşılaşmadan 27'sini kazanabildi... Rakiplerine konuk olduğu 21 maçtan beraberlikle ayrılan siyah-beyazlı takım, 63 müsabakada ise yenildi...Yunan takımlarıyla tarihinde 4 kez karşı karşıya gelen Beşiktaş, bu karşılaşmaların birini kazanıp 3'ünden beraberlikle ayrıldı... Şampiyonlar ligi'nde 7 kez ön eleme oynayan Beşiktaş, 3 defa gruplara kalmayı başardı...