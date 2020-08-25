PAOK Beşiktaş maçı hangi kanalda şifresiz mi? PAOK Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta başlayacak? Temsilcimiz Beşiktaş, zorlu Yunanistan deplasmanında tur peşinde olacak. Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu başlıyor. Tek maç üzerinden oynanacak karşılaşmayı kazanan takım 3. eleme turuna yükselecek. Maçı izlemek isteyen futbol severler PAOK Beşiktaş maçı hangi kanalda şifresiz mi sorusuna yanıt arıyor. İşte maçla ilgili tüm bilgiler!

PAOK BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

Bu akşam Selanik'te Toumba Stadı'nda seyircisiz oynanacak mücadele saat 21:00'de başlayacak.