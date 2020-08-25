PAOK Beşiktaş maçı hangi kanalda şifresiz mi? PAOK Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta başlayacak? Temsilcimiz Beşiktaş, zorlu Yunanistan deplasmanında tur peşinde olacak. Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu başlıyor. Tek maç üzerinden oynanacak karşılaşmayı kazanan takım 3. eleme turuna yükselecek. Maçı izlemek isteyen futbol severler PAOK Beşiktaş maçı hangi kanalda şifresiz mi sorusuna yanıt arıyor. İşte maçla ilgili tüm bilgiler!
PAOK BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?
Bu akşam Selanik'te Toumba Stadı'nda seyircisiz oynanacak mücadele saat 21:00'de başlayacak.
PAOK BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?
Karşılaşma şifresiz olarak Kanal D ekranlarından izlenebilecek.
İki takım arasındaki maçta İtalyan hakem Daniele Doveri görev yapacak. Doveri'nin yardımcılıklarını aynı ülkeden Matteo Passeri ile Dario Cecconi gerçekleştirecek. Gianpaolo Calvarese ise dördüncü hakem olarak sahada yer alacak.
Karşılaşmada normal sürenin eşitlikle tamamlanması ve eşitliğin uzatma bölümlerinde de bozulmaması halinde penaltı atışlarına geçilecek.
BEŞİKTAŞ ELENİRSE NE OLACAK?
Beşiktaş, PAOK'u elerse 3. eleme turuna yükselecek.
Siyah-beyazlı takım, 3. eleme turunu da geçerse play-off'ta mücadele hakkı elde edecek.
Beşiktaş, PAOK'a 2. eleme turunda elenirse yoluna UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turundan devam edecek.
MUHTEMEL 11
Beşiktaş'ta, Adem Ljajic, Mirin ve Douglas kadroya alınmadı.
Beşiktaş'ın PAOK karşısında sahaya şu muhtemel kadroyla çıkması bekleniyor.
Beşiktaş: Ersin - Lens, Welinton, Domagoj Vida, N'Sakala - Atiba, Oğuzhan (Necip), Mensah Boyd, N'Koudou, Larin.