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    • 25.08.2020 11:21
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    'de sürpriz ayrılık! Resmen duyuruldu

    , 2017 yılından beri formasını giyen Fransız sol bek ile yollarını ayırdı. Sosyal medya üzerinden mesaj yayınlayan turuncu-lacivertli ekip "Gael Clichy'ye vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz." ifadelerini kullandı.

    Başakşehir'de sürpriz ayrılık! Resmen duyuruldu

    'de sözleşmesi sona eren ve mukavele uzatma görüşmeleri sonuçsuz kalan Fransız sol bek ile yollar ayrıldı.

    Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "2017 yılından bu yana formamızı giyen Gael Clichy'nin sözleşmesi sona ermiştir. Tecrübesi, profesyonel kişiliği ve lider karakteriyle her daim iyi örnek olan Gael Clichy'ye vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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