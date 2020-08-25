Transferde ağır ama emin adımlarla ilerleyen Beşiktaş'tan çok flaş bir hamle geldi. Siyah- Beyazlılar, Fenerbahçe'nin orta alandaki yıldızı Ozan Tufan'a talip oldu. Başkan Ahmet Nur Çebi'nin teknik direktör Sergen Yalçın'dan gelen talep sonrasında Ali Koç'la görüşerek milli futbolcuyu resmen istediği öğrenildi.

Mert Hakan Yandaş ve Jose Sosa'nın transferleri sonrası ilk 11'deki yeri tehlikeye giren Ozan Tufan konusundaki son kararı teknik direktör Erol Bulut'un vereceği öğrenildi. Tecrübeli hocanın Ozan'ı kesinlikle bırakmak istemediği ancak yapılan son transferlerin ardından tecrübeli yıldızın düzenli forma giyme konusunda endişe yaşamaya başladığı öne sürüldü.

Fenerbahçe yönetimi kısa süre içinde Beşiktaş'a transferle ilgili kesin yanıtını iletecek.