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    • Spor
    • 25.08.2020 Gazete
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    ’a Kartal pençesi! 'u arayıp Milli futbolcuyu istedi

    de ağır ama emin adımlarla ilerleyen ’tan çok flaş bir hamle geldi. Siyah- Beyazlılar, ’nin orta alandaki yıldızı ’a talip oldu. Başkan ’nin ’dan gelen talep sonrasında ’la görüşerek milli futbolcuyu resmen istediği öğrenildi. ve ’nın transferleri sonrası ilk 11’deki yeri tehlikeye giren Ozan Tufan konusundaki son kararı teknik direktör ’un vereceği öğrenildi. Tecrübeli hocanın Ozan’ı kesinlikle bırakmak istemediği ancak yapılan son transferlerin ardından tecrübeli yıldızın düzenli forma giyme konusunda endişe yaşamaya başladığı öne sürüldü.

    Ozan Tufan’a Kartal pençesi!

    de ağır ama emin adımlarla ilerleyen 'tan çok flaş bir hamle geldi. Siyah- Beyazlılar, 'nin orta alandaki yıldızı 'a talip oldu. Başkan 'nin 'dan gelen talep sonrasında 'la görüşerek milli futbolcuyu resmen istediği öğrenildi.

    ve 'nın transferleri sonrası ilk 11'deki yeri tehlikeye giren Ozan Tufan konusundaki son kararı teknik direktör 'un vereceği öğrenildi. Tecrübeli hocanın Ozan'ı kesinlikle bırakmak istemediği ancak yapılan son transferlerin ardından tecrübeli yıldızın düzenli forma giyme konusunda endişe yaşamaya başladığı öne sürüldü.

    Fenerbahçe yönetimi kısa süre içinde Beşiktaş'a transferle ilgili kesin yanıtını iletecek.

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