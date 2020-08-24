Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 24.08.2020 Gazete
    ABONE OL

    Arabistan yolcusu

    ’da geçen sezonu 2. sırada tamamlayan ’ın, için girişimlere başladığı iddia edildi. Al- Jazeera’nın özel haberine göre Arap kulübü, ile bonservis konusunda pazarlıklarına devam ediyor ve kısa süre içinde bu görüşmelerin noktalanması bekleniyor. Siyah-Beyazlılar’a 28 yaşındaki oyuncu için geçtiğimiz günlerde ’dan Kobe’nin 3 milyon Euro’luk teklif yaptığı ancak Beşiktaş’ın 5 milyon Euro talep ettiği kaydedilmişti.

    Adem Ljajic Arabistan yolcusu

    'da geçen sezonu 2. sırada tamamlayan 'ın, için girişimlere başladığı iddia edildi. Al- Jazeera'nın özel haberine göre Arap kulübü, ile bonservis konusunda pazarlıklarına devam ediyor ve kısa süre içinde bu görüşmelerin noktalanması bekleniyor. Siyah-Beyazlılar'a 28 yaşındaki oyuncu için geçtiğimiz günlerde 'dan Kobe'nin 3 milyon Euro'luk teklif yaptığı ancak Beşiktaş'ın 5 milyon Euro talep ettiği kaydedilmişti.

    Beşiktaş'ın geçen sezon başında bonservisi için İtalyan ekibi Torino'ya 6.5 milyon Euro ödediği Ljajic, Kartal'da 61 maçta 16 gol ve 21 asistlik performans sergiledi. Daha önce Fenerbahçe'den Giuliano'yu kadrosuna katan Al Nassr'ın, Brezilyalı oyuncuyu göndererek Ljajic'i kadrosuna kayacağı da belirtiliyor.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Spor Adem Ljajic Arabistan yolcusu
    Spor Haberleri Tüm spor haberleri
    Tüm Spor Haberleri