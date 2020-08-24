Adem Ljajic Arabistan yolcusu

Suudi Arabistan'da geçen sezonu 2. sırada tamamlayan Al Nassr'ın, Adem Ljajic için girişimlere başladığı iddia edildi. Al- Jazeera'nın özel haberine göre Arap kulübü, Beşiktaş ile bonservis konusunda pazarlıklarına devam ediyor ve kısa süre içinde bu görüşmelerin noktalanması bekleniyor. Siyah-Beyazlılar'a 28 yaşındaki oyuncu için geçtiğimiz günlerde Japonya'dan Kobe'nin 3 milyon Euro'luk teklif yaptığı ancak Beşiktaş'ın 5 milyon Euro talep ettiği kaydedilmişti.

Beşiktaş'ın geçen sezon başında bonservisi için İtalyan ekibi Torino'ya 6.5 milyon Euro ödediği Ljajic, Kartal'da 61 maçta 16 gol ve 21 asistlik performans sergiledi. Daha önce Fenerbahçe'den Giuliano'yu kadrosuna katan Al Nassr'ın, Brezilyalı oyuncuyu göndererek Ljajic'i kadrosuna kayacağı da belirtiliyor.