Caner Erkin: Fenerbahçe benim için aşk

Fenerbahçe'nin yeni transferi Caner Erkin önemli açıklamalarda bulundu. Tecrübeli futbolcu, Beşiktaş'ta oynadığı dönemlerde Fenerbahçe maçlarında yaşadığı sorunlarla ilgili olarak, "Aslında bir diyalog değil, üst üste 3 sene geldim Kadıköy'e bana karşı bir diyalog olmadı ama son sene bana karşı çok farklı bir şey oldu o dönemde de annem yoğun bakımdaydı. Anneme ağıza alınmayacak şeyler söylendi. Ben de çok kırıldım. F.Bahçe benim için bir aşk, sevgi, tuttuğum takım" dedi.

Caner Erkin, "Aklımda zihnimde bir hareket yapmak yoktu o maçta ama belki ben de onları kırmak istedim. Aklıma öyle bir hareket yapmak yoktu. Küçüklükten beri sevdiğim takımdayım, onlarla aramda bir kırgınlık olamaz. Ben onları seviyorum onlar da beni sevmeye devam etsinler" ifadelerini kullandı. Tecrübeli oyuncu, F.Bahçe'den gelen transfer teklifini düşünmeden kabul ettiğini de sözlerine ekledi.