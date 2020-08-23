Haberde, "Götze futbol geleceğini belirlemek üzere. Başlangıçta Miami bir seçenekti ama oyuncu hâlâ Avrupa futbolunda devam etmek istiyor. Bu açıdan ismi ve markası güçlü olan Galatasaray daha iyi bir seçenek olarak ön plana çıkıyor. Önümüzdeki hafta içinde bu konuda somut bir gelişme olabilir" denildi. Cimbom, Götze ile görüşmüş ama anlaşamamıştı.