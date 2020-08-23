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    • Spor
    • 23.08.2020 Gazete
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    ile kozlarını paylaşacak (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

    finalinde ’nın Saint-Germain ile ’nın takımları bugün karşılaşacak. Portekiz’in başkenti Lizbon’daki ’ndaki mücadele saat 22.00’de start alacak. Dev maç, beIN ve beIN Sports HD 1 kanallarından şifresiz yayımlanacak.

    Bayern Münih ile PSG kozlarını paylaşacak

    finalinde 'nın Saint-Germain ile 'nın takımları bugün karşılaşacak. Portekiz'in başkenti Lizbon'daki 'ndaki mücadele saat 22.00'de start alacak. Dev maç, beIN ve beIN Sports HD 1 kanallarından şifresiz yayımlanacak.

    IDEYİ BİTİREN SPAHİC'İN PEŞİNDE
    Kadrosuna Nijeryalı forvet Brown Ideye'yi katan Göztepe, Rusya'da Krasnodar forması giyen stoper Uros Spahic için girişimlerini hızlandırdı.

    LİGE DAMGA VURAN BİR KAYSERİ İZLETTİRECEĞİZ
    HES Kablo 'un yeni teknik direktörü Bayram Bektaş, "Ben buraya düşmeye gelmedim. Ligde kalıcı olan ve damga vuran bir Kayserispor için geldim. Kayserispor da düşecek bir camia değil" ifadelerini kullandı.

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    Haberler Spor Bayern Münih ile PSG kozlarını paylaşacak (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)
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