Şampiyonlar Ligi finalinde Fransa'nın Paris Saint-Germain ile Almanya'nın Bayern Münih takımları bugün karşılaşacak. Portekiz'in başkenti Lizbon'daki Luz Stadı'ndaki mücadele saat 22.00'de start alacak. Dev maç, beIN Sports Haber ve beIN Sports HD 1 kanallarından şifresiz yayımlanacak.

IDEYİ BİTİREN GÖZTEPE SPAHİC'İN PEŞİNDE

Kadrosuna Nijeryalı forvet Brown Ideye'yi katan Göztepe, Rusya'da Krasnodar forması giyen stoper Uros Spahic için girişimlerini hızlandırdı.

LİGE DAMGA VURAN BİR KAYSERİ İZLETTİRECEĞİZ

HES Kablo Kayserispor'un yeni teknik direktörü Bayram Bektaş, "Ben buraya düşmeye gelmedim. Ligde kalıcı olan ve damga vuran bir Kayserispor için geldim. Kayserispor da düşecek bir camia değil" ifadelerini kullandı.