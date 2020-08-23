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    • Spor
    • 23.08.2020 Gazete
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    Aslan'da rota yeniden ! Ön libero transferinde hesaplar değişti

    Orta alana henüz ’in ve taraftarların beklediği takviyeleri yapamayan ’da hesaplar birkez daha değişti. ‘Kapandı’ denilen defterini kısa süre önce yeniden açan Sarı-Kırmızılılar, Southampton’dan şok bir yanıt alınca B planı devreye girdi.

    Aslan'da rota yeniden Jefferson Lerma!

    Orta alana henüz 'in ve taraftarların beklediği takviyeleri yapamayan 'da hesaplar birkez daha değişti. 'Kapandı' denilen defterini kısa süre önce yeniden açan Sarı-Kırmızılılar, Southampton'dan şok bir yanıt alınca B planı devreye girdi.

    TEMASLAR HIZ KAZANDI
    İngiliz kulübü, "Lemina'yı kiralık vermiyoruz" restini çekince yönetim de yeniden Jefferson Lerma'ya yöneldi. Kolombiyalı yıldızın kulübü ile görüşmelerin yeniden hız kazandığı öğrenildi.

    DAHA ÖNCE İKNA EDEMEMİŞTİ
    Lerma için yaklaşık 20 gün önce de temaslarda bulunan Galatasaray, Bournemounth'u kiralama konusunda ikna edememişti. İngilizler'in bu konuda eskisi gibi katı olmadığı belirtiliyor.

    ARTIK SICAK BAKIYORLAR!
    Yıldız futbolcuyu bonservisiyle alacak bir kulüp bulamayan Ada kulübünün kiralama formülüne artık daha sıcak baktığı ifade ediliyor.

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    Haberler Spor Aslan'da rota yeniden Jefferson Lerma! Ön libero transferinde hesaplar değişti
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