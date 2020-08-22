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    • 22.08.2020 13:13
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    'da Tudor şoku! Davayı kazandı

    2016-17 sezonunda Karabük'dan ayrılarak 'ın başına geçen Hırvat teknik adam Igor Tudor, sarı-kırmızılı kulüpten 300 bin euro tutarında tazminat kazandı.

    Galatasaray'da Tudor şoku! Davayı kazandı

    Şubat 2017'de Karabük'ten 'ın başına gelen , 300 bin euro tazminat kazandı.

    O dönem yıllık 400 bin euro'ya imza atan Hırvat çalıştırıcının kontratında, "Devler Ligi'ne gidilirse 200 bin, Avrupa Ligi'ne kalınırsa 100 bin euro prim kazanır" bulunuyordu.

    Tudor yerine Fatih Terim geldikten sonra bu kupalara katılım sağlandı fakat UEFA, yüklü faiziyle birlikte tazminata hükmetti.

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