Şubat 2017'de Karabük'ten Galatasaray'ın başına gelen İgor Tudor, 300 bin euro tazminat kazandı.
O dönem yıllık 400 bin euro'ya imza atan Hırvat çalıştırıcının kontratında, "Devler Ligi'ne gidilirse 200 bin, Avrupa Ligi'ne kalınırsa 100 bin euro prim kazanır" bulunuyordu.
Tudor yerine Fatih Terim geldikten sonra bu kupalara katılım sağlandı fakat UEFA, yüklü faiziyle birlikte tazminata hükmetti.
Galatasaray'da Tudor şoku! Davayı kazandı
2016-17 sezonunda Karabükspor'dan ayrılarak Galatasaray'ın başına geçen Hırvat teknik adam Igor Tudor, sarı-kırmızılı kulüpten 300 bin euro tutarında tazminat kazandı.
Şubat 2017'de Karabük'ten Galatasaray'ın başına gelen İgor Tudor, 300 bin euro tazminat kazandı.