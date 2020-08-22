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    • 22.08.2020 14:48
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    transferde hız kesmiyor! Bir imza daha

    İç ve dış transferde çalışmaları aralıksız sürdüren hız kesmiyor. Sarı lacivertli takım 2018 yılında Galatasaray'dan ayrılarak Fenerbahçe'nin yolunu tutan 'nin sözleşmesini 1 yıl daha uzattı.

    F.Bahçe transferde hız kesmiyor! Bir imza daha

    Kadro kurma çalışmalarına aralıksız devam eden Fenerbahçe, iç transferde de imzayı attırdı. Son dakika haberine göre sarı-lacivertli ekip, Tolga Ciğerci'nin sözleşmesini 1 yıl daha uzattı.

    28 yaşındaki futbolcu, 2018 yılında Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. Bu sezon sözleşmesi sona eren tecrübeli isim, gelecek sezon da sarı-lacivertli formayı terletecek.

    Wolfsburg altyapısında yetişen Tolga Ciğerci, Fenerbahçe formasıyla çıktığı toplam 33 maçta 2 gol atarken 4 de asist yapma başarısı gösterdi.
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