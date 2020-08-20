Hatayspor Santos’a 1 senelik imza attırdı (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

Hatayspor Braga'da forma giyen 28 yaşındaki Brezilyalı stoper Pablo Santos'u 1 yıllık kiralık olarak kadrosuna kattı. Hatayspor Basın Sözcüsü Rahmi Vardı, Braga takımından stoper bölgesinde oynayan Santos'u transfer ettiklerini açıkladı. 28 yaşındaki Brezilyalı yıldızın Erzurum kampına katıldığını belirtildi.

JUNIOR FERNANDES'İN YENİ TAKIMI EL-ITTIHAD

Aytemiz Alanyaspor ile sözleşmesi sona eren Junior Fernandes, El-İttihad Kalba'ya transfer oldu. Birleşik Arap Emirlikleri ekibi, 32 yaşındaki golcü futbolcunun transferini sosyal medya hesabından duyurdu. Ancak El-İttihad Kalba'lı yöneticiler sözleşmenin detaylarına ilişkin her hangi bilgi paylaşmadı.

ANTALYA NURİ ŞAHİN'LE 2 YILLIK SÖZLEŞME YAPTI

Antalyaspor 32 yaşındaki Nuri Şahin'i transfer etti. Kırmızıbeyazlı kulübün twitter hesabından "Hoşgeldin Nuri Şahin" başlığıyla yapılan açıklamada, "Kulübümüz, profesyonel futbolcu Nuri Şahin ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştır. Kendisine hoş geldin der, kırmızı-beyaz formamız altında başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.