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    • Spor
    • 20.08.2020 Gazete
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    Hatayspor Santos’a 1 senelik imza attırdı (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

    ’da forma giyen 28 yaşındaki Brezilyalı stoper ’u 1 yıllık kiralık olarak kadrosuna kattı. Vardı, Braga takımından stoper bölgesinde oynayan Santos’u ettiklerini açıkladı. 28 yaşındaki Brezilyalı yıldızın kampına katıldığını belirtildi.

    Hatayspor Santos’a 1 senelik imza attırdı

    'da forma giyen 28 yaşındaki Brezilyalı stoper 'u 1 yıllık kiralık olarak kadrosuna kattı. Vardı, Braga takımından stoper bölgesinde oynayan Santos'u ettiklerini açıkladı. 28 yaşındaki Brezilyalı yıldızın kampına katıldığını belirtildi.

    JUNIOR FERNANDES'İN YENİ TAKIMI EL-ITTIHAD
    Aytemiz Alanyaspor ile sözleşmesi sona eren Junior Fernandes, El-İttihad Kalba'ya transfer oldu. Birleşik Arap Emirlikleri ekibi, 32 yaşındaki golcü futbolcunun transferini sosyal medya hesabından duyurdu. Ancak El-İttihad Kalba'lı yöneticiler sözleşmenin detaylarına ilişkin her hangi bilgi paylaşmadı.

    ANTALYA 'LE 2 YILLIK SÖZLEŞME YAPTI
    Antalyaspor 32 yaşındaki Nuri Şahin'i transfer etti. Kırmızıbeyazlı kulübün twitter hesabından "Hoşgeldin Nuri Şahin" başlığıyla yapılan açıklamada, "Kulübümüz, profesyonel futbolcu Nuri Şahin ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştır. Kendisine hoş geldin der, kırmızı-beyaz formamız altında başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

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