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    • Spor
    • 20.08.2020 Gazete
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    Fırtına’da yeni hedef

    Trabzonspor ’nın Saint Etienne takımında forma giyen 29 yaşındaki Tunuslu yıldız ’yi listesinin başına ekledi. Bordo- Mavililer, tecrübeli oyuncuyu kiralamak için Fransız ekibiyle temaslara başlayacak. Khazri uzun süredir izlenen isimlerdendi.

    Fırtına’da yeni hedef Wahbi Khazri

    Trabzonspor 'nın Saint Etienne takımında forma giyen 29 yaşındaki Tunuslu yıldız 'yi listesinin başına ekledi. Bordo- Mavililer, tecrübeli oyuncuyu kiralamak için Fransız ekibiyle temaslara başlayacak. Khazri uzun süredir izlenen isimlerdendi.



    ÖNEMLİ TAKIMLARDA OYNADI
    Wahbi Khazri kariyerinde Bordeaux, Sunderland ve Rennes gibi takımlarda forma giydi. 29 yaşındaki tecrübeli futbolcu forvet hattının tüm bölgelerinde görev yapabiliyor.

    23 MAÇTA 6 GOL VE 4 ASİST
    Tunuslu yıldız geçtiğimiz sezon başarılı bir performans sergiledi. Pandemi süreciyle tamamlanmayan Fransa Ligi'nde 23 karşılaşmaya çıkan Wahbi, 6 gol 4 asistlik performans sergiledi.

    53 KEZ MİLLİ FORMAYI GİYDİ
    Güncel piyasa değeri 7 milyon Euro alan Tunuslu yıldızın Saint Etienne ile olan sözleşmesi 2022 yılında sona eriyor. Wahbi 53 kez de milli formayı giydi.

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