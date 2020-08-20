Fırtına’da yeni hedef Wahbi Khazri

Trabzonspor Fransa'nın Saint Etienne takımında forma giyen 29 yaşındaki Tunuslu yıldız Wahbi Khazri'yi transfer listesinin başına ekledi. Bordo- Mavililer, tecrübeli oyuncuyu kiralamak için Fransız ekibiyle temaslara başlayacak. Khazri uzun süredir izlenen isimlerdendi.





ÖNEMLİ TAKIMLARDA OYNADI

Wahbi Khazri kariyerinde Bordeaux, Sunderland ve Rennes gibi takımlarda forma giydi. 29 yaşındaki tecrübeli futbolcu forvet hattının tüm bölgelerinde görev yapabiliyor.

23 MAÇTA 6 GOL VE 4 ASİST

Tunuslu yıldız geçtiğimiz sezon başarılı bir performans sergiledi. Pandemi süreciyle tamamlanmayan Fransa Ligi'nde 23 karşılaşmaya çıkan Wahbi, 6 gol 4 asistlik performans sergiledi.

53 KEZ MİLLİ FORMAYI GİYDİ

Güncel piyasa değeri 7 milyon Euro alan Tunuslu yıldızın Saint Etienne ile olan sözleşmesi 2022 yılında sona eriyor. Wahbi 53 kez de milli formayı giydi.