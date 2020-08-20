Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 20.08.2020 Gazete
    ABONE OL

    ve peşinde! paylaşılamıyor

    ve transferde bu kez için karşı karşıya geldi. Geçtiğimiz sezonu İtalyan ekiplerinden ’da tamamlayan ve bonservisi elinde olan Bosnalı stoper için teklif yapan Beşiktaş ve Galatasaray gelecek olan cevaba odaklandı. 33 yaşındaki başarılı stoper sırasıyla Gent, , , , , ve son olarak da Spal forması giydi.

    Ervin Zukanovic paylaşılamıyor

    ve transferde bu kez için karşı karşıya geldi. Geçtiğimiz sezonu İtalyan ekiplerinden 'da tamamlayan ve bonservisi elinde olan Bosnalı stoper için teklif yapan Beşiktaş ve Galatasaray gelecek olan cevaba odaklandı. 33 yaşındaki başarılı stoper sırasıyla Gent, , , , , ve son olarak da Spal forması giydi.

    Savunmada tecrübesiyle ön plana çıkan başarılı oyuncu performansıyla göz doldurdu. Beşiktaş ve Galatasaray Zukanovic'in menajeriyle pazarlık yaparken Avrupa'da da birkaç kulübün teklif de bulunduğu ortaya çıktı.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Spor Beşiktaş ve Galatasaray peşinde! Ervin Zukanovic paylaşılamıyor
    Spor Haberleri Tüm spor haberleri
    Tüm Spor Haberleri