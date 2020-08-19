Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 19.08.2020 22:14
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 19.08.2020 22:25
    ABONE OL

    Şampiyonlar Ligi - maçı canlı anlatım

    Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı belli oluyor... Yarı finalde Fransız ekibi ile Alman temsilcisi ile Estádio José Alvalade Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor... Lyon - Bayern Münih maçını takvim.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.

    Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı belli oluyor
    Şampiyonlar Ligi'nde yarı final heyecanı devam ediyor. 'nin Alman temsilcisi Leizpig'i 3-0'lık skorla geçmesinin ardından bugün de yine bir Alman bir Fransız takımı karşı karşıya geliyor. ile 'in karşılatığı maçta, finale kalan taraf PSG'nin rakibi olacak.

    Fransız temsilcisi Lyon, 'un ardından de 'yi eledi ve büyük bir sürprize imza atarak yarı finale kalan takım oldu. Bayern Münih ise 'yi son 16 turunda 2 maçta toplamda 7-1 ile geçerken, çeyrek finalde ise 'yı 8-2'lik tarihi skorla turnuvanın dışına itti.



    Bayern Münih Şampiyonlar Ligi'ni 5 kez kazanırken, Lyon'un en önemli başarısı ise yarı final oynamak oldu. Fransız temsilcisi ilk yarı finalinde de Bayern Münih ile karşılaşmış ve elenmişti.

    Lyon - Bayern Münih maçı saat 22:00'de başladı ve beIN Sports Haber (Şifresiz) ile beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.




    DEV MAÇIN 11'LERİ

    Lyon: Lopes, Dubois, Marcelo, Denayer, Marçal, Aouar, Caqueret, Bruno Guimaraes, Cornet, Memphis Depay, Ekambi.

    Bayern Münih: Neuer, Kimmich, Boateng, Alaba, Davies, Thiago, Goretzka, Gnabry, Müller, Perisic, Lewandowski.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Spor UEFA Şampiyonlar Ligi Lyon - Bayern Münih maçı canlı anlatım
    Spor Haberleri Tüm spor haberleri
    Tüm Spor Haberleri