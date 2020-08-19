Sosyal mesafeli ilk bisiklet yarışı (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin himayesi ve Turkcell'in iletişim sponsorluğunda düzenlenen GranFondo Bursa bisiklet yarışı 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda yapılacak. Kısa ve uzun olmak üzere iki parkurda gerçekleştirilecek GranFondo Bursa, 'Zaferi yüreğinde, gücü pedalında hisset' sloganıyla başlayacak. Sporcuların startta bölünmüş çizgilerden çıkış yapacağı GranFondo Bursa'nın sembolik startında maskeler takılıp sosyal mesafeye dikkat edilecek.





GÖZTEPE'DE BORGES SÖZLEŞMESİNİ FESHETTİ

Göztepeli Kosta Rikalı Celso Borges sözleşmesini tek taraflı feshetti. Açıklamada, "Oyuncunun 2019-2020 sezonuna dair tüm ödemeleri yapılmış olup kulübümüzün bu haksız fesih karşısında hukuki haklarını arayacağını kamuoyunun bilgisine sunarız" dendi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE İLK FİNALİST PSG OLDU

Şampiyonlar Ligi yarı final maçında Alman ekibi Red Bull Leipzig'i 3-0 yenen Fransız temsilcisi PSG, adını finale yazdıran ilk takım oldu. PSG'nin gollerini Marquinhos, Di Maria ve Bernat kaydetti. PSG'nin finaldeki rakibi Bayern Münih- Lyon eşleşmesinin galibi olacak.

SERDAR GÜRLER'İN YENİ ADRESİ ANTALYASPOR

Süper Lig takımlarından Fraport TAV Antalyaspor, sezonu Göztepe'de tamamlayan Serdar Gürler'i kadrosuna dahil etti. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz Serdar Gürler ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştır. Futbolcumuza hoş geldin der, kırmızı-beyaz forma altında başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

TRANS ANATOLIA RALLI'DE ERKAN UZLAŞ İLK SIRADA

Red Bull'un desteği ile gerçekleştirilen Trans Anatolia Ralli Raid'de 2. gün geride kaldı. 4x4 otomobil kategorisinde Ahmet Becce-Mert Tepe, SSV kategorisinde de Çağdaş Çağlar-Ertuğrul Danışment ilk günkü liderliklerini korurken, quad kategorsinde ise Erkan Uzlaş birinciliği yükseldiler.