Türkiye'de her transfer döneminde Süper Lig kulüpleri için yazılan Modeste, bu kez de Beşiktaş için yazıldı. Geçtiğimiz sezonlarda Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de oyuncu ile görüştüğü söylenmişti. Henüz Türkiye'den bir takıma imza atmayan Modeste, için Beşiktaş ile prensip olarak anlaştığı iddia edildi.