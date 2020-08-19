Fenerbahçe, Mame Thiam'ı kadrosuna kattı. Sarı-Lacivertli kulüp en son Kasımpaşa'da forma giyen Senegalli golcüyü 3 yıllığına renklerine kattı. Sarı-Lacivertli kulüp internet sitesinden "Çubuklu formamızla mücadele edecek 27 yaşındaki Thiam'a hoş gedin diyor nice şampiyonluklar diliyoruz" dedi.

BURADA OLMAKTAN MUTLUYUM

Attığı imza sonrası FBTV'ye acıklamalarda bulunan Thiam, "Fenerbahçe'de olmak büyük mutluluk. Fenerbahçe gerçekten harika ve sıra dışı bir kulüp. Takımın başarısı için çalışacağım" dedi.

MAKSİMUMU ORTAYA KOYACAĞIM

Kasımpaşa'daki performansı nedeniyle Fenerbahçe'ye geldiğine dikkat çeken Thiam, "Benim hedefim Sarı- Lacivertli forma altında maksimumu ortaya koymak" ifadesini kullandı.

FORMA İÇİN SABIRSIZLANIYORUM

Bir an önce oynamak için sabırsızlandığını vurgulayan Thiam, "Taraftarımızla buluşma adına Covid-19 salgınının bir an önce sona ermesini istiyorum, Çünkü onlar güçlü bir unsur" dedi.

İMZA SONRASI TAKIMLA İLK İDMANINA ÇIKTI

Fener'in yeni transferi Mame Thiam detaylı sağlık kontrolünden sonra 3 yıllık sözleşmeye imza attı. Senegalli kanat forvet oyuncusu ardından takım arkadaşlarıyla tek tek tanıştı. 27 yaşındaki futbolcu daha sonra Sarı-Lacivertli takımla ilk antrenmanına çıktı.