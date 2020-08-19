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    • Spor
    • 19.08.2020 Gazete
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    : Yaşasın türk u

    'nin ’ı ’ya bonservis bedeli ödemeden etmesi spekülasyonlara yol açtı. Kasımpaşa kulübü internet sitesinden bir açıklama yaparak Fenerbahçe, ve ’a destek verdiklerini bildirdi.

    Kasımpaşa: Yaşasın türk futbolu

    'nin 'ya bonservis bedeli ödemeden etmesi spekülasyonlara yol açtı. Kasımpaşa kulübü internet sitesinden bir açıklama yaparak Fenerbahçe, ve 'a destek verdiklerini bildirdi.

    Açıklamada, "Beşiktaş Kulübünün "Bırakmam Seni" kampanyasını desteklemek için kampanya süresince sürekli ve bedelsiz reklamlarını gruba bağlı kanallarında yayınlama kararı almıştır. Ayrıca bonservisi kulübümüzde olan birinci kalecimiz 'ün Galatasaray Kulübünün ihtiyacı ve talebi doğrultusunda, Sarı-Kırmızılılar ile bu süreçte dayanışmamızı ortaya koymak maksadıyla bedelsiz olarak transferini gerçekleştirdik. Fenerbahçe Kulübünün istediği forvet oyuncumuz Mame Thiam'ın herhangi bir rakam konuşmadan kendilerine bedelsiz olarak verilmesine yönetim olarak karar verdik. Kasımpaşa Kulübü, genç kuşakların sevgi ve saygı dolu bir spor dünyasına sahip olabilmeleri için katkıda bulunmaktan büyük mutluluk duymaktadır. Yaşasın Türk u." denildi

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