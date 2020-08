Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol takımı yeni transferlerinin imza töreninde açıklamalarda bulundu. Önceki gün Çengelköy'deki Vahdettin Köşkü'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın huzuruna çıkan Mustafa Cengiz, Başkan Erdoğan'la görüşmesi hakkında da açıklama yaptı.

'HER ŞEYE HAKİM'

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz şu ifadeleri kullandı:

Sayın Cumhurbaşkanımız ile görüştüm. 1 saat görüştük evet. Ben 68 kuşağıyım. Çok siyasiyle görüştüm, çalıştım. Sayın Cumhurbaşkanımızın her şeyden haberi var. Şok yaşıyorum, her şeye müthiş hakim. Sadece futbola değil, her şeye her branşa hakim.