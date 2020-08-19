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    • 19.08.2020 15:28
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    Başkanı 'den Başkan 'a: Türk sporu adına teşekkür ederim

    Başkanı , Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol takımı yeni transferlerinin imza töreninde açıklamalarda bulundu. Önceki gün Cumhurbaşkanı 'ın huzuruna çıkan Mustafa Cengiz Başkan Erdoğan için "Cumhurbaşkanımız her spor branşına müthiş hakim. Bu büyük şans. Cumhurbaşkanımıza Türk sporu adına teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

    Başkanı , Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol takımı yeni transferlerinin imza töreninde açıklamalarda bulundu. Önceki gün Çengelköy'deki Vahdettin Köşkü'nde Cumhurbaşkanı 'ın huzuruna çıkan Mustafa Cengiz, Başkan Erdoğan'la görüşmesi hakkında da açıklama yaptı.

    'HER ŞEYE HAKİM'

    Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz şu ifadeleri kullandı:

    Sayın Cumhurbaşkanımız ile görüştüm. 1 saat görüştük evet. Ben 68 kuşağıyım. Çok siyasiyle görüştüm, çalıştım. Sayın Cumhurbaşkanımızın her şeyden haberi var. Şok yaşıyorum, her şeye müthiş hakim. Sadece futbola değil, her şeye her branşa hakim.

    Haberler Spor Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a: Türk sporu adına teşekkür ederim
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