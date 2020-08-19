Fenerbahçe'de son bomba Enner Valencia

Transfer sezonunun şu ana kadarki şampiyonu Fenerbahçe durmak bilmiyor! Sarı-Lacivertliler, Ekvadorlu ünlü yıldız Enner Valencia ile de anlaşma sağladı. Sarı- Lacivertliler, teknik direktör Erol Bulut'un ısrarla istediği Valencia ile ilk teması yaklaşık 1 hafta önce kurmuştu.

DÜN KESİN OLARAK ANLAŞILDI

Meksika kulübü Tigres ile yollarını ayıran 30 yaşındaki forvetle temaslarını sıklaştıran Fener dün kesin olarak anlaşma sağladı. Enner Valencia 2+1 yıllık teklifi kabul etti.

HÜCUMDA TAM BİR JOKER

Bonservisi elinde olan tecrübeli yıldızın kısa süre içinde imza için İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Valencia hücumun her bölgesinde görev alması nedeniyle tercih edilmiş bir isim.

PREMİER LİG TECRÜBESİ VAR

Premier Lig'de West Ham United ve Everton gibi takımların formasını da giyen Ekvadorlu futbolcu, 2017 yılında 5.5 milyon Euro karşılığında Meksika kulübü Tigres'e transfer oldu.