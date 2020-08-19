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    • Spor
    • 19.08.2020 Gazete
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    'de son bomba Enner

    sezonunun şu ana kadarki şampiyonu durmak bilmiyor! Sarı-Lacivertliler, Ekvadorlu ünlü yıldız Enner ile de anlaşma sağladı. Sarı- Lacivertliler, ’un ısrarla istediği Valencia ile ilk teması yaklaşık 1 hafta önce kurmuştu.

    Fenerbahçe'de son bomba Enner Valencia

    sezonunun şu ana kadarki şampiyonu durmak bilmiyor! Sarı-Lacivertliler, Ekvadorlu ünlü yıldız Enner ile de anlaşma sağladı. Sarı- Lacivertliler, 'un ısrarla istediği Valencia ile ilk teması yaklaşık 1 hafta önce kurmuştu.

    DÜN KESİN OLARAK ANLAŞILDI
    kulübü Tigres ile yollarını ayıran 30 yaşındaki forvetle temaslarını sıklaştıran Fener dün kesin olarak anlaşma sağladı. Enner Valencia 2+1 yıllık teklifi kabul etti.

    HÜCUMDA TAM BİR JOKER
    Bonservisi elinde olan tecrübeli yıldızın kısa süre içinde imza için 'a gelmesi bekleniyor. Valencia hücumun her bölgesinde görev alması nedeniyle tercih edilmiş bir isim.

    PREMİER LİG TECRÜBESİ VAR
    'de West Ham United ve Everton gibi takımların formasını da giyen Ekvadorlu futbolcu, 2017 yılında 5.5 milyon Euro karşılığında Meksika kulübü Tigres'e transfer oldu.

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