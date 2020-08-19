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    • Spor
    • 19.08.2020 Gazete
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    için iddiası

    çalışmalarını sürdüren ’ın Monaco’nun 24 yaşındaki Fransız yıldızı ile anlaşma sağladığı iddia edildi. Bu sezon kanatları güçlendirmek ve alternatifli bir kadro oluşturmak isteyen ’ın Grandsir için olumlu görüş bildirdiği öne sürüldü. Kulübüyle 3 yıl daha sözleşmesi bulunan yıldız oyuncunun kiralanması için görüşmelere başlanacağı gelen bilgiler arasında.

    Beşiktaş için Samuel Grandsir iddiası

    çalışmalarını sürdüren 'ın Monaco'nun 24 yaşındaki Fransız yıldızı ile anlaşma sağladığı iddia edildi. Bu sezon kanatları güçlendirmek ve alternatifli bir kadro oluşturmak isteyen 'ın Grandsir için olumlu görüş bildirdiği öne sürüldü. Kulübüyle 3 yıl daha sözleşmesi bulunan yıldız oyuncunun kiralanması için görüşmelere başlanacağı gelen bilgiler arasında.

    Fransız basını Beşiktaş Yönetimi'nin Monaco'ya kiralama teklifinde bulunarak cevap beklediğini yazdı.

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