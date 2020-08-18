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    • Spor
    • 18.08.2020 Gazete
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    Mama Thiam ’un jokeri olacak!

    Önceki gün sürpriz bir hamle yapan , formasını giyen ile her konuda anlaşma sağlamıştı. Başkan ve dan sorumlu yönetici , Senegalli forvetin ardından Kasımpaşa'yı da ikna etti. in 1-2 gün içinde açıklanması bekleniyor. Bu sürpriz transfer hamlesinin perde arkasında olduğu öğrenildi.

    Mama Thiam Erol Bulut’un jokeri olacak!

    Önceki gün sürpriz bir hamle yapan Fenerbahçe, formasını giyen Mame Thiam ile her konuda anlaşma sağlamıştı. Başkan Ali Koç ve dan sorumlu yönetici Selahatin Baki, Senegalli forvetin ardından Kasımpaşa'yı da ikna etti.

    in 1-2 gün içinde açıklanması bekleniyor. Bu sürpriz transfer hamlesinin perde arkasında Erol Bulut olduğu öğrenildi. Tecrübeli hocanın Thiam'ı hücum hattında joker olarak kullanmak istediği ve yönetime "Mutlaka alalım" dediği belirlendi.

    Bulut'un 28 yaşındaki futbolcuyu sadece en uçta değil, sağ ve sol kanatta da oynatacağı belirlendi. Thiam gerekirse forvet arkasında da görev yapacak. Bulut'un takımda skor yapan oyuncu sayısını olabildiğince artırmak istediği belirtiliyor.

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