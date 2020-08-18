Mama Thiam Erol Bulut’un jokeri olacak!

Önceki gün sürpriz bir hamle yapan Fenerbahçe, Kasımpaşa formasını giyen Mame Thiam ile her konuda anlaşma sağlamıştı. Başkan Ali Koç ve futboldan sorumlu yönetici Selahatin Baki, Senegalli forvetin ardından Kasımpaşa'yı da ikna etti.

Transferin 1-2 gün içinde açıklanması bekleniyor. Bu sürpriz transfer hamlesinin perde arkasında teknik direktör Erol Bulut olduğu öğrenildi. Tecrübeli hocanın Thiam'ı hücum hattında joker olarak kullanmak istediği ve yönetime "Mutlaka alalım" dediği belirlendi.

Bulut'un 28 yaşındaki futbolcuyu sadece en uçta değil, sağ ve sol kanatta da oynatacağı belirlendi. Thiam gerekirse forvet arkasında da görev yapacak. Bulut'un takımda skor yapan oyuncu sayısını olabildiğince artırmak istediği belirtiliyor.