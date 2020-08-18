Gelecek sezon için transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, ilk hücum takviyesini de yaptı. Şimdiye dek Mert Hakan Yandaş, Gökhan Gönül, Caner Erkin ve Filip Novak gibi isimleri kadrosuna katan sarı-lacivertliler, Kasımpaşalı yıldız Mame Thiam'ı da transfer etti. Sarı-lacivertliler transferi sosyal medya hesabından bir video ile duyurdu.