Gelecek sezon için transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, ilk hücum takviyesini de yaptı. Şimdiye dek Mert Hakan Yandaş, Gökhan Gönül, Caner Erkin ve Filip Novak gibi isimleri kadrosuna katan sarı-lacivertliler, Kasımpaşalı yıldız Mame Thiam'ı da transfer etti. Sarı-lacivertliler transferi sosyal medya hesabından bir video ile duyurdu.
Fenerbahçe'den yapılan açıklama ise şu ifadelere yer verildi:
"Kulübümüz, Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da forma giyen Mame Thiam için kulübü ve kendisiyle yapılan görüşmeler sonucunda anlaşma sağlamıştır. Kulübümüz, Senegalli forveti 3 yıllığına renklerine bağlamıştır. Çubuklu formamızla mücadele edecek 27 yaşındaki Thiam'a ailemize hoş geldin diyor; kendisine, taraftarlarımızın limit tanımayan sevgi ve desteğiyle nice şampiyonluklar diliyoruz."
1.5 MİLYON EURO MAAŞ
Fenerbahçe, Kasımpaşalı Mame Thiam ile anlaştı. Başkan Ali Koç, Senegalli futbolcu ve menajeri Ahmet Bulut ile bir araya geldi. Toplantıya Yönetim Kurulu Üyeleri Selahattin Baki ve Mustafa Kemal Danabaş da katılırken 27 yaşındaki deneyimli golcüyle yıllık 1.5 milyon euro karşılığında anlaşıldığı öğrenildi.
KARİYERİ GÖZ DOLDURUYOR
Mame Thiam; kariyerinde Sassuolo, Inter, Juventus ve Empoli gibi takımlarda forma giydi. Bu sezon 28 maçta 12 gol 5 asist yapan tecrübeli forvet, takımına katkı sağladı.