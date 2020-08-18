Leipzig PSG hangi kanalda? Leipzig PSG maçı saat kaçta başlayacak? Şampiyonlar Ligi'nde ilk finalist takımın belli olacağı karşılaşma için heyecan dorukta. Tek maç üzerinden oynanacak yarı finalde Fransız ekibi PSG ile Alman temsilcisi Leipzig karşı karşıya gelecek. Bu akşam oynanacak mücadelenin yayıncı bilgisi de futbol severler tarafından sorgulanıyor. Peki, Leipzig PSG hangi kanalda? Leipzig PSG maçı saat kaçta başlayacak? İşte günün merak edilen sorusunun yanıtı!
LEIPZIG PSG HANGİ KANALDA?
Bu akşam saat 22:00'de başlayacak mücadele Bein Sports Haber kanalından şifresiz canlı yayınlanacak.
MAÇIN DETAYLARI
Karşılaşmayı Hollanda Futbol Federasyonundan Björn Kuipers yönetecek. Kuipers'in yardımcılıklarını ise Sander Van Roekel ve Erwin Zeinstra yapacak.
Tarihinde ilk kez yarı finale çıkan Leipzig ile 1995 yılından bu yana ilk kez yarı final bileti alan PSG, Avrupa kupalarında bugüne kadar hiç karşılaşmadı.
Leipzig, Fransız takımlarına karşı Avrupa kupalarında oynadığı 6 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.
PSG ise Alman ekiplerine karşı 17 maçın 10'unda sahadan galibiyetle ayrılırken, 2 kez de berabere kaldı.
Leipzig'in 33 yaşındaki Alman teknik direktörü Julian Nagelsmann, Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalde boy gösterecek en genç teknik adam olarak tarihe geçmişti.
MUHTEMEL 11'LER
LEIPZIG: Gulacsi; Klostermann, Upamecano, Halstenberg, Angelino; Laimer, Kampl; Sabitzer, Olmo, Nkunku; Poulsen
PSG: Rico; Kehrer, Silva, Kimpembe, Bernat; Di Maria, Paredes, Marquinhos, Neymar; Mbappe, Icardi