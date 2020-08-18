Leipzig PSG hangi kanalda? Leipzig PSG maçı saat kaçta başlayacak?

MAÇIN DETAYLARI

Karşılaşmayı Hollanda Futbol Federasyonundan Björn Kuipers yönetecek. Kuipers'in yardımcılıklarını ise Sander Van Roekel ve Erwin Zeinstra yapacak.

Tarihinde ilk kez yarı finale çıkan Leipzig ile 1995 yılından bu yana ilk kez yarı final bileti alan PSG, Avrupa kupalarında bugüne kadar hiç karşılaşmadı.

Leipzig, Fransız takımlarına karşı Avrupa kupalarında oynadığı 6 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

PSG ise Alman ekiplerine karşı 17 maçın 10'unda sahadan galibiyetle ayrılırken, 2 kez de berabere kaldı.