Varsa, hileye gitmemek gerekir. Bakın varsa diyorum. Biz yaparsak bize gelin hesap sorun. Öyle dedikodular var çünkü hileye dair... Yapmayana da beceriksiz derler. Çok kötü şeyler bunlar.

Zikrettiğiniz takım, bizim en değerli rakibimiz Fenerbahçe. Fenerbahçe camiasına saygı duyan bir insanım, hepsi arkadaşımız, kardeşimiz, halamız, dayımız. Camialara laf ettirtmem. Camialar hata yapmaz.

Dün yaptığım konuşmalarda da kimseyi hedeflemedim. Fenerbahçemiz, Trabzonsporumuz, Eskişehirsporumuz, Bursasporumuz, Ankaragücümüz çok güçlü olsun, çıta yükselsin. Sahada mertçe, delikanlıca mücadele olsun.