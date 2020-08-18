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    • Spor
    • 18.08.2020 Gazete
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    Fırtına öncesi sessizlik! de dertli

    'da yönetim ile arasında krizi yaşanıyor. Tecrübeli hocanın, istediği 4 oyuncu da elden kaçtı. Bu gelişme sonrasında ipler iyice gerildi. , Mensah, Caner ve ile temasa geçilmesine rağmen son noktanın konmaması Terim’i gerdi.

    Fırtına öncesi sessizlik!

    'da yönetim ile arasında krizi yaşanıyor. Tecrübeli hocanın, istediği 4 oyuncu da elden kaçtı. Bu gelişme sonrasında ipler iyice gerildi. , Mensah, Caner ve ile temasa geçilmesine rağmen son noktanın konmaması Terim'i gerdi.

    EZELİ RAKİPLERİNE KAPTIRDILAR
    Mert Hakan ve ezeli rakibi Fenerbahçe'ye, Mensah ise Beşiktaş'a transfer oldu. Fatih Terim'in sessizliğini koruduğu ancak yakında basın toplantısı düzenleyeceği öğrenildi.

    OZAN KABAK ARAYI AÇMIŞTI
    Galatasaray'da Fatih Terim, transfer konusunda yönetimle ilk kez sorun yaşamadı. Yakın zamanda Ozan Kabak'ın takımdan ayrılması konusunda Terim ve yönetim gerilim yaşamıştı.

    GOMIS VE ARDA ÖRNEKLERİ VAR
    satılması sonrasında Fatih Terim uzun süre forvetsiz kalmış ve kriz doğmuştu. Geçen sezon Arda Turan'ın transferi konusunda da yönetim ve Terim karşı karşıya gelmişti.

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