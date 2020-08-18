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    • Spor
    • 18.08.2020 Gazete
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    gözünü forvet ine çevirdi! Şimdi sıra 'de

    forvet ine odaklandı. N’Sakala ve Mensah’ı renklerine bağlayan Welinton ve Ndiaye’i de bitirme noktasında olan Siyah-Beyazlı yönetim bu kez için düğmeye bastı. Senegalli oyuncunun bonservisinin elinde olması nedeniyle tercih nedeni olduğu öğrenildi.

    Şimdi sıra Cisse'de

    forvet ine odaklandı. N'Sakala ve Mensah'ı renklerine bağlayan Welinton ve Ndiaye'i de bitirme noktasında olan Siyah-Beyazlı yönetim bu kez için düğmeye bastı. Senegalli oyuncunun bonservisinin elinde olması nedeniyle tercih nedeni olduğu öğrenildi.

    SERGEN YALÇIN ÇOK İSTİYOR
    Listesinde Balotelli, Ze Luis, Remy gibi önemli golcüler bulunan , 'ın eski öğrencisi olması nedeniyle Papiss Cisse'yi ön plana alırken görüşmelere başlandı.

    KRİTİK TARİH 20 AĞUSTOS
    Senegalli yıldızın 35 yaşında olması dezavantaj olarak görülmezken 'ya liste verileceği için transferin 20 Ağustos'a kadar bitmesi hedefleniyor.

    PAOK MAÇINA YETİŞEBİLİR
    Yönetim bu transferi bir an önce sonuçlandırarak Papiss Cisse'nin PAOK karşısında sahada yer almasını planlıyor.

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