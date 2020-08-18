Kartal forvet transferine odaklandı. N'Sakala ve Mensah'ı renklerine bağlayan Welinton ve Ndiaye'i de bitirme noktasında olan Siyah-Beyazlı yönetim bu kez Papiss Cisse için düğmeye bastı. Senegalli oyuncunun bonservisinin elinde olması nedeniyle tercih nedeni olduğu öğrenildi.

SERGEN YALÇIN ÇOK İSTİYOR

Listesinde Balotelli, Ze Luis, Remy gibi önemli golcüler bulunan Beşiktaş, Sergen Yalçın'ın eski öğrencisi olması nedeniyle Papiss Cisse'yi ön plana alırken görüşmelere başlandı.

KRİTİK TARİH 20 AĞUSTOS

Senegalli yıldızın 35 yaşında olması dezavantaj olarak görülmezken UEFA'ya liste verileceği için transferin 20 Ağustos'a kadar bitmesi hedefleniyor.

PAOK MAÇINA YETİŞEBİLİR

Yönetim bu transferi bir an önce sonuçlandırarak Papiss Cisse'nin PAOK karşısında sahada yer almasını planlıyor.